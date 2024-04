Rho. Una nuova Casa dell’Acqua a Terrazzano

L’impianto sorgerà all’angolo tra le vie Filzi e Fumagalli grazie al GRUPPO CAP

(mi-lorenteggio.com) Rho, 16 aprile 2024 – Nell’ambito degli interventi programmati dal GRUPPO CAP finalizzati alla valorizzazione dell’acqua potabile, tra cui assume rilievo la costruzione di impianti di distribuzione, a uso collettivo, di acqua potabile naturale e gassata, il Comune di Rho ha previsto una nuova casa dell’acqua su una porzione di area a verde di sua proprietà a Terrazzano, all’angolo tra le vie Filzi e Fumagalli.

L’intervento, deliberato dalla giunta Orlandi nella seduta di martedì 9 aprile 2024, costerà 42.393,77 euro. La spesa verrà sostenuta dal gestore del Servizio Idrico Integrato, grazie a una convenzione stipulata da Comune di Rho e il GRUPPO CAP.

Il vasto territorio comunale, che conta 22,24 km², è suddiviso in alcune frazioni: Lucernate, Mazzo, Passirana, Biringhello, Castellazzo, Pantanedo, Terrazzano. Il territorio è in prevalenza pianeggiante e si trova a un’altitudine media di circa 158 metri sopra il livello del mare. E’ bagnato a sud dal fiume Olona, oltre a essere attraversato dai suoi affluenti Bozzente e Lura, attualmente in parte interrati all’interno del centro urbano. Il legame con l’acqua, dunque, è fortemente connaturato all’ambiente.

La Casa dell’acqua verrà realizzata su una base in calcestruzzo armato di 4 metri per 4, rivestita con pavimentazione in masselli autobloccanti di colore grigio. La struttura prefabbricata conterrà l’impiantistica idraulica ed elettrica necessaria a garantire l’erogazione di acqua potabile refrigerata naturale e gassata.

“L’acqua del rubinetto di casa è sicura e controllata, lo stesso vale per quella erogata dalle Case dell’acqua già presenti a Rho e molto utilizzate dai residenti – commenta l’assessora all’Ambiente Valentina Giro – Con questo nuovo impianto il servizio arriva nella zona di Terrazzano, a favore di altri cittadini. Il nostro acquedotto fornisce acqua sana e queste Case permettono di ottenerla anche gassata. Tutto questo riduce l’utilizzo di bottiglie di plastica e permette di aiutare l’ambiente in cui viviamo”.

Redazione