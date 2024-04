Ceriano – Anche i nonni sulle giostre del Luna Park di San Damiano

(Mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 17 aprile 2024 – Nell’ultimo fine settimana di presenza del Luna park a San Damiano, sono stati accolti degli ospiti molto speciali per una inedita mattinata in allegria.

A divertirsi sulle giostre, infatti, c’erano i nonni ospiti del Cdi Macallè, accompagnati dal personale della struttura e accolti dal Sindaco Roberto Crippa, dall’Assessore ai Servizi Sociali Dante Cattaneo e dall’Assessore al Tempo Libero Romana Campi.

L’iniziativa è stata possibile grazie alla disponibilità della famiglia De Bianchi, titolare del parco di divertimenti itinerante.

“E’ stata un’esperienza bellissima che ha entusiasmato tutti i partecipanti, nonostante l’iniziale titubanza”, spiega Alessandra Apuzzo, coordinatrice del Cdi Macallè.

“Ci sono ospiti che non erano mai saliti prima in tutta la loro vita sugli autoscontri e con l’aiuto degli operatori hanno potuto vivere questa bellissima esperienza, iniziata utilizzando la pista come balera, con le musiche degli anni ‘60 per poi salire sulle vetture insieme agli accompagnatori”.

Sindaco e assessori si sono messi a disposizione anche in veste di “autisti” per accompagnare gli ospiti del Cdi sugli autoscontri.

“Vedere i nostri nonni del Macallè così contenti ed entusiasti è stato davvero emozionante” -sottolinea il Vicesindaco Dante Cattaneo. “Voglio ringraziare in maniera speciale la famiglia De Bianchi per la disponibilità e tutto il personale del Cdi Macallè che ha reso possibile questa iniziativa”.