A Buccinasco corsi gratuiti di difesa personale femminile

Nel mese di maggio la Polizia locale proporrà, come ogni anno, incontri rivolti alle ragazze di terza media nel pomeriggio. Per le più grandi, dai 16 anni, un nuovo corso serale il mercoledì sera: l’iscrizione è gratuita (con certificato di idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica)



Buccinasco (17 aprile 2024) – Tornano a Buccinasco i corsi gratuiti di difesa personale femminile, organizzati dalla Polizia locale e promossi dall’assessorato alle Pari opportunità.

Utili soprattutto per aiutare le donne a gestire la paura e il panico in situazioni di aggressione fisica e acquisire maggior sicurezza in sé stesse.

Nel mese di maggio gli operatori della Polizia locale proporranno due corsi differenti.

Il primo, inserito come ogni anno nel Piano di diritto allo studio, è rivolto alle ragazze di terza delle scuole secondarie di primo grado degli Istituti Comprensivi Rita Levi Montalcini e Padre Pino Puglisi. Il corso si terrà nel pomeriggio, subito dopo l’orario scolastico.

Mercoledì 8 – 15 – 22 – 29 maggio si terrà anche un corso per ragazze e donne dai 16 anni: si svolgerà dalle ore 21 alle ore 22.30 presso la palestra della scuola “Maria Ravizzini” di via Mascherpa 14.

Le iscrizioni sono aperte fino al giorno 29 aprile 2024: in allegato il modulo di partecipazione da inviare con il documento di identità, all’indirizzo mail: polizialocale@comune.buccinasco.mi.it.

È richiesto il certificato di idoneità allo svolgimento di attività sportiva non agonistica