ENERGIA RINNOVABILE IN EDIFICI PUBBLICI, 1.4 MILIONI PER COMUN NUOVO (BG), AMBIVERE (BG) E QUISTELLO (MN)

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 17 aprile 2024 – La Regione Lombardia, su proposta dell’assessore all’Ambiente e Clima, ha incrementato di 1,4 milioni di euro lo stanziamento destinato alla realizzazione di impianti integrati per favorire la copertura del fabbisogno energetico degli edifici pubblici mediante fonti rinnovabili. Le risorse serviranno a finanziare i progetti presentati dai Comuni di Comun Nuovo (BG), Ambivere (BG) e Quistello (MN).

“Scuole, municipi, palestre, impianti sportivi. Abbiamo investito 11 milioni di euro in questi due anni – ha dichiarato l’assessore – per finanziare 12 progetti presentati dai Comuni in tutta la Lombardia. Con questo stanziamento riusciamo a scorrere la graduatoria e fare un ulteriore passo verso la decarbonizzazione, l’efficienza energetica, lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili e l’innovazione nel settore energetico”.

IL BANDO – Il bando, destinato agli enti locali e territoriali della Lombardia, ha permesso ai Comuni destinatari di soddisfare il proprio fabbisogno energetico mediante la produzione e la distribuzione di energia da fonti rinnovabili, in modo da valorizzare le risorse locali e ridurre le emissioni dannose per la qualità dell’aria e per il clima.

A FIANCO DEI SINDACI – “Le ricadute positive sono molteplici, vista la situazione contingente relativa all’approvvigionamento e ai costi dell’energia derivante da fonti fossili. La Regione è ancora una volta – ha aggiunto l’assessore – al fianco dei sindaci e delle comunità locali”.

Il bando era aperto a tutte le tipologie di fonti di energia rinnovabile, senza particolari vincoli di efficienza o prestazioni ambientali, ma di fatto sono stati finanziati impianti fotovoltaici abbinati o meno a sistemi di riscaldamento ibridi o in pompa di calore.

TRE NUOVI PROGETTI – Con l’integrazione di risorse approvata oggi dalla giunta regionale verranno finanziati questi tre progetti.

Comun Nuovo (BG) 420.000 euro – Installazione di un impianto fotovoltaico da 274 kW presso la Scuola primaria ‘Padre B. Pilenga’.

Ambivere (BG) 568.000 euro – Potenziamento degli impianti fotovoltaici già presenti sopra i seguenti edifici:

Centro socioculturale 72 kW;

Centro sportivo 23,2 kW con sistema di accumulo;

Scuola elementare 116 kW.

Quistello (MN) 462.000 euro – installazione di un nuovo impianto fotovoltaico di potenza pari a circa 131,1 kW da installarsi sulla copertura a falda del Palazzetto dello sport e di batterie di accumulo dell’energia da 54 kWh.

ALTRI FINANZIAMENTI CON LO STESSO BANDO – Grazie a questo bando, nei mesi scorsi sono stati finanziati altri 9 progetti:

UNIONE COLLI MANTOVANI, 1.574.518,96 EURO – Il progetto si articola in 4 interventi.

A Monzambano sulla scuola primaria è previsto l’aumento dell’impianto fotovoltaico (32 kW) sulla copertura e la sostituzione delle caldaie a gas con delle pompe di calore.

A Volta Mantovana, nel complesso Scolastico Sportivo dell’Istituto Comprensivo, è prevista la realizzazione di una copertura fotovoltaica sulle tribune dello stadio (48 kW) e un impianto fotovoltaico a terra in un’area comunale adiacente (200 kW), inoltre nel parcheggio davanti alle palestre sarà realizzato un campo di sonde geotermiche.

Il terzo intervento previsto per Volta Mantovana sarà realizzato su piazza Cantarana e consisterà in una pensilina fotovoltaica da 48 kW a copertura di un parcheggio pubblico. Questo impianto sarà a servizio del centro polifunzionale di via Custoza che recentemente efficientato energeticamente e dotato di pompe di calore.

Il quarto intervento previsto su Volta Mantovana sarà la realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della tribuna del campo da calcio di via Goito (14,4 kW) a servizio degli spogliatoi.

Termine presunto di fine lavori: entro 2024, in base al cronoprogramma.

MILANO 1.583.000 EURO – Il progetto prevede la realizzazione di un impianto FV da 680 kW sui tetti del cimitero di Chiaravalle.

MANTOVA, 684.475 EURO – Il progetto prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici su alcuni edifici di proprietà comunale (ex bocciofila e altre quattro palestre) dove l’applicazione degli stessi risulti possibile e vantaggiosa dal punto di vista energetico. Palazzo Te, Palazzo San Sebastiano, Palazzo Soardi, Sede Municipale Comune di Mantova beneficeranno dell’energia prodotta mediante configurazione di autoconsumo a distanza.

Termine presunto di fine lavori: entro 2024, in base al cronoprogramma.

ARESE (MI), 691.628 EURO – Riqualificazione energetica della casa di cura Gallazzi Vismara di proprietà comunale mediante la sostituzione della centrale termica esistente con un sistema ibrido (pompa di calore + caldaia ad altissima efficienza) e l’installazione di un impianto fotovoltaico da 136 kW.

Termine presunto di fine lavori: entro 2024, in base al cronoprogramma.

CASTO (BS), 486.980 EURO – Sostituzione dei i generatori di calore esistenti con pompe di calore presso:

scuola dell’infanzia;

municipio, farmacia, posta e ambulatorio (ubicati nel medesimo edificio);

scuola primaria;

scuola secondaria di primo grado e palestra;

scuola di musica.

Realizzazione un impianto FV a terra da 500 kW.

Termine presunto di fine lavori: entro 2024, in base al cronoprogramma.

RIVANAZZANO (PV), 1.792.952 EURO – Si prevede di intervenire sull’asilo Infantile, sulla scuola primaria e secondaria di primo grado, sulla palestra comunale con sottostante mensa scolastica, sulla biblioteca civica comunale, sul palazzo comunale e sul campo sportivo comunale. In sostituzione degli attuali generatori di calore verranno installati impianti in pompa di calore abbinati a fotovoltaico.

Termine presunto di fine lavori: entro 2024, in base al cronoprogramma.

CALCINATE (BG), 750.205 EURO – Riqualificazione energetica Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII mediante l’installazione di una pompa di calore per la climatizzazione estiva e invernale impianto FV da 30 kW. Attualmente la progettazione esecutiva è terminata e il progetto deve andare a gara.

Termine presunto di fine lavori: entro 2024, in base al cronoprogramma.

DRESANO (MI), 549.714 EURO – Installazione di un impianto FV da 231 kW più accumulo da 82 kWh presso la residenza per anziani “I pioppi”. Attualmente la progettazione esecutiva è terminata e il progetto deve andare a gara.

Termine presunto di fine lavori: entro 2024, in base al cronoprogramma.

ROCCAFRANCA (BS), 1.574.518 EURO – Gli interventi interesseranno il polo scolastico ed il centro sportivo comunale e consistono nella realizzazione di impianti FV (178 kW) con sistema di accumulo, sostituzione di generatori di calore con sistemi ibridi e in pompa di calore, sostituzione di bollitori per l’acqua calda sanitaria, pannelli solari termici.

Attualmente la progettazione esecutiva è terminata e il progetto deve andare a gara.

Termine presunto di fine lavori: entro 2024, in base al cronoprogramma.