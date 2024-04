Grande partecipazione di pubblico al 3° Lunedì Rhodense dell’Alimentazione

Argomento della serata la dieta da seguire per prevenire malattie oncologiche

Rho, 17 aprile 2024

“L’affluenza e la notevole partecipazione del pubblico nelle domande fatte ai relatori dimostrano l’interesse sull’alimentazione, un argomento quotidiano su cui c’è ancora incertezza e soprattutto false informazioni. Continueremo con questa iniziativa con la direzione scientifica del dottor Giovanni Seveso”, afferma il sindaco Andrea Orlandi.

L’incontro di lunedì 15 aprile ha visto la presentazione di una sintesi statistica delle malattie oncologiche da parte del dottor Davide Toniolo, medico oncologo dell’ASST Rhodense e collaboratore di “La Lampada di Aladino ETS”, l’associazione di volontari con cui è stato organizzato l’evento . Oltre al fumo, causa principale dei tumori, e al consumo smodato dell’alcool, emerge che in generale il benessere economico influisce sulla prevenzione e sul corretto stile di vita. Ha terminato il suo intervento dichiarando i grandi progressi della medicina che stando dando risultati molto positivi e confortanti. Presto, ad esempio, non sarà più necessaria l’operazione per certi tumori alla mammella con grandi vantaggi fisici e psicologici.

E’ seguito l’intervento del dottor Giovanni Seveso, nutrizionista, medico chirurgo specialista in Scienza dell’Alimentazione e Dietetica, socio co-fondatore e componente del Consiglio Direttivo della IULM Food Academy dell’Università IULM di Milano, che è anche direttore scientifico dell’iniziativa. Ha illustrato gli alimenti da inserire nella dieta da seguire sia per prevenire le malattie oncologiche che nei casi di malattia conclamata.

In linea generale le regole base sono fare movimento, mangiare sempre frutta e verdura riducendo la carne rossa, gli insaccati e tutti gli alimenti elaborati e processati e bere 2 – 2,5 litri di acqua ogni giorno.

L’evento del 15 aprile è stato organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’Associazione “La lampada di Aladino ETS” e il patrocinio di ASST Rhodense, di IULM Food Academy, AREXPO e del Lions Club Rho Fiera.

In autunno il prossimo evento. L’Associazione “La Lampada di Aladino ETS” ha sede a Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. È stata fondata nel 2000 da un gruppo di ex malati di cancro con la finalità di supportare i malati oncologici e i loro familiari durante la fase acuta e post-acuta della malattia. È presente anche all’interno dell’Ospedale di Rho.

