LA CHIESA AMBROSIANA E IL MONDO DEL LAVORO: LE INIZIATIVE IN VISTA DEL 1° MAGGIO

LUNEDÌ 22 L’ARCIVESCOVO IN VISITA A TRE AZIENDE BRIANZOLE. LA SERA DOPO, A DESIO, LA VEGLIA DI PREGHIERA PER IL LAVORO

MARTEDÌ 30 A MILANO DUE INCONTRI CON CONFCOOPERATIVE LOMBARDIA E CON I LAVORATORI DI ATM

(mi-lorenteggio.com) Milano, 19 aprile 2024 – In preparazione alla Festa di San Giuseppe lavoratore del 1° maggio sono numerosi gli appuntamenti che vedono coinvolta la Chiesa ambrosiana e in particolare l’Arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, a testimoniare l’attenzione della Diocesi al tema del lavoro.

Nella mattinata di lunedì 22 aprile l’Arcivescovo porterà la sua benedizione in tre aziende della provincia di Monza-Brianza. Alle ore 9 sarà alla ditta L’Aprochimide di Muggiò (viale della Repubblica 74), attiva nella distribuzione di prodotti chimici, materie prime e minerali; seguirà, alle ore 10, la visita all’azienda Figini di Cesano Maderno (via Donghi 1/3), specializzata nella progettazione e realizzazione di arredamenti. Infine, ore 10.45, si recherà alla Bracco Imaging di Ceriano Laghetto (via per Ceriano 1), impegnata nel settore chimico e farmaceutico. Tornato a Milano, alle ore 12 mons. Delpini incontrerà gli educatori professionali nella sede della cooperativa Aquila e Priscilla (piazza San Giorgio 2), la onlus diocesana che coordina il lavoro degli educatori professionali impegnati negli oratori e in altri enti di ispirazione cristiana cattolica.

L’indomani, martedì 23 aprile, alle ore 21, al Consorzio Desio-Brianza (viale Lombardia 59) l’Arcivescovo presiederà la tradizionale Veglia per il lavoro dal titolo “Lavoro, partecipazione, sviluppo: il noi per il bene comune”: un momento di riflessione e preghiera anche per richiamare l’importanza della partecipazione attiva e consapevole dei lavoratori alla vita politica e sociale del Paese.

Dopo le introduzioni di don Nazario Costante, responsabile del Servizio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, e di don Maurizio Tremolada, decano di Desio (nel cui territorio è attualmente in corso la visita pastorale dell’Arcivescovo), saranno presentate testimonianze significative che interessano il territorio ambrosiano. Seguiranno gli interventi di don Bruno Bignami, direttore dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della Cei, e della professoressa Simona Beretta, docente di Politica economica all’Università Cattolica e direttrice del Centro di Ateneo per la Dottrina sociale della Chiesa. Una riflessione di mons. Delpini concluderà la Veglia.

Infine, martedì 30 aprile sono in programma a Milano altre due incontri con realtà importanti per il mondo del lavoro. Alle ore 9.30 l’Arcivescovo parteciperà a un convegno promosso da Confcooperative Lombardia (via Filzi 17) a cui saranno presenti anche il presidente Massimo Minelli e il delegato CEI per Confcooperative, don Mario Diana. Alle 11.15, nel deposito di via Teodosio 89, incontrerà i lavoratori di ATM (Azienda trasporti milanesi); prevista anche la presenza della presidente Gioia Maria Ghezzi.

Redazione