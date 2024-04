PORTA VENEZIA DESIGN DISTRICT: I DATI 2024 E IL FUORISALONE AWARD PER LASVIT

(mi-lorenteggio.com) Milano, 21 aprile 2024 – Sta per concludersi la seconda edizione del Porta Venezia Design District, un progetto nato lo scorso anno, che in questa Milano Design Week 2024, con 45 installazioni tra le principali vie del distretto e oltre 200 designer provenienti da tutto il mondo ha potuto registrare un passaggio stimato di oltre 60.000 visitatori. Il 50% di visitatori in più rispetto all’anno precedente, persone che hanno creduto nel distretto e nei progetti visitabili al suo interno.

Il 2024 ha visto anche ben 3 dei progetti del Porta Venezia Design District selezionati per i Fuorisalone Award: Kohler con Instalación Arquitectónica de la Terminal 02 por Kohler x SR_A, Lasvit con Re/Creation con Menzione Speciale Comunicazione e Google con Making Sense of Color con Menzione Speciale Tecnologia.

Ed è stato Lasvit con Re/Creation ad aggiudicarsi la vittoria dell’ambito premio Fuorisalone Award.

“È stata una sorpresa stupefacente, siamo felici di questo riconoscimento da parte di Fuorisalone, dei visitatori e della giuria, per noi è un traguardo importante, un riconoscimento per il distretto – che ha collaborato a strettissimo contatto con Lasvit – e per il progetto Re/Creation” ha dichiarato il team del Porta Venezia Design District formato da Carlo Barbarossa Creative Director, Enzo Perego Relationship Manager e dagli altri due soci fondatori Tommaso Francavilla e Stefano Mantovani, proseguendo “raggiungere questo traguardo al secondo anno dalla nascita del distretto ci conferma che la direzione in cui ci stiamo muovendo è quella corretta e punteremo a migliorare anno dopo anno, per offrire al quartiere progetti sempre più entusiasmanti come lo è stato quello di Lasvit, mantenendo la promessa di un distretto inclusivo sia per gli addetti ai lavori che per i cittadini e le attività commerciali che fanno vivere il quartiere 12 mesi all’anno.”

MORE INFO ABOUT PVDD LOGO:

Il logo rappresenta alcuni dei luoghi iconici del quartiere: i due quadrati i Bastioni di Porta Venezia, il cerchio il Civico Planetario Ulrico Hoepli, il rettangolo il Museo Civico di Storia Naturale di Milano. Forme differenti costruiscono una visione comune, una forte identità che vede nella diversità e nell’eterogeneità un valore aggiunto.

TEAM PORTA VENEZIA DESIGN DISTRICT:

NONSOLOLOFT rappresentata da Tommaso Francavilla, Stefano Mantovani, Enzo Perego, e WUNDERPLACE STUDIO rappresentata da Carlo Barbarossa sono le realtà co-fondatrici del progetto e responsabili della direzione strategica e creativa di Porta Venezia Design District.

Redazione