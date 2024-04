Gudo Visconti. Ordinanza chiusura strada per rimozione alberi pericolosi

(mi-lorenteggio.com) Gudo Visconti, 22 aprile 2024. L’ordinanza ordina la chiusura della S.P. 54 dir “Diramazione per Vigano”, tra il km 0+000 e il km 1+050, in Comune di Gaggiano, dalle ore 08:00 alle ore 17:30 del 23/04/2024 (con transito consentito solo ai residenti ed a tutti i mezzi che devono procedere al carico e scarico di materiale presso le abitazioni o le attività che sono presenti in loco) e la conseguente attivazione di un percorso alternativo, come da planimetria allegata.