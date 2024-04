Rocca (Fd’I): solidarietà agli agenti della Polizia di Stato aggrediti sabato pomeriggio in piazzale Gabriele “Gabrio” Rosa.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2024. Sta circolando in rete un video che evidenzia l’aggressione alle Forze dell’Ordine intervenute per bloccare una rissa in piazzale Gabrio Rosa sabato scorso.

Una vasta area di spaccio gestita da nord africani che occupano abusivamente alloggi, cantine e solai delle vicine case Aler del quartiere Mazzini.

Da anni i residenti subiscono spaccio e consumo di droga, risse, rapine, aggressioni per furti, presenza di anarchici e antagonisti.

Una zona franca che ha le stesse caratteristiche di piazzale Selinunte a San Siro; non sono sufficienti le recenti riqualificazioni di immobili pubblici e privati per frenare i gravi e quotidiani episodi d’illegalità nella piazza. Occorre intervenire su modello Caivano; contrastare lo spaccio di droga scala per scala, cortile per cortile.

La Giunta comunale deve rendersi conto della gravità dei fatti che caratterizzano la piazza da diversi anni.”Francesco Rocca, Consigliere comunale di Milano (Fratelli d’Italia).