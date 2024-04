EDUCAZIONE. AL VIA LE DOMANDE PER SEZIONI ESTIVE DI NIDI E SCUOLE DELL’INFANZIA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2024 – Fino a martedì 2 maggio alle ore 12 sarà possibile per le famiglie dei bambini e delle bambine da 0 a 6 anni che frequentano nidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia, presentare domanda per frequentare le sezioni estive.



Il servizio sarà attivato in 95 sedi dei nidi, con 70 sedi comunali e 25 in appalto, e 87 sedi delle scuole d’infanzia, a partire da lunedì 1° luglio e fino a mercoledì 31 luglio con orario di frequenza uguale a quello concordato per l’anno educativo in corso.



Tre i periodi di scelta: dall’1 al 12 luglio, dal 15 al 31 luglio oppure dall’1 luglio al 31 luglio. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente on line sempre utilizzando Spid o Cie oppure tramite il fascicolo del cittadino; per poter procedere, sarà necessario essere in regola con i pagamenti.



Tutte le informazioni e le modalità di presentazione della domanda sono pubblicate sul sito del Comune di Milano al link https://www.comune.milano.it/servizi/nidi-d-infanzia-e-sezioni-primavera-centri-estivi

