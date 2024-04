IDROSCALO. INTERNATIONAL STREET FOOD A MILANO DAL 25 APRILE AL 28 DI APRILE 2024

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2024 – Dopo il grande successo di pubblico dell’edizione 2023 con oltre 12 milioni di visitatori, è ripartita l’VIII Edizione dell’International Street Food – la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada).

Sarà Milano, nel quarto week end di aprile da giovedì 25 a domenica 28 aprile, ad accogliere la 37° tappa di questa manifestazione, che per questa occasione porterà il nome di “Fiesta Latina – La festa dei sapori” e che si svolgerà all’Idroscalo – Ingresso Porta Maggiore (il giovedì, il venerdì, il sabato e la domenica dalle ore 12 alle 24).

L’iniziativa dedicata al cibo di strada di qualità ha ormai conquistato il grande pubblico e conterà ben 150 tappe, distribuite lungo tutto lo stivale fino alla fine di novembre 2024.

Un calendario intenso di eventi, che toccherà tutti gli angoli del Paese e permetterà di assaporare le migliori specialità italiane e straniere. Sempre all’insegna della qualità, della passione per il buon cibo e della convivialità.

Trucks con dell’eccellente cibo di strada accoglieranno i visitatori, un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti.

In questa tappa sarà possibile gustare moltissime specialità fra le quali: la cucina argentina a Casa de Campo, il più grande ristorante all’aperto di questo complesso di Fiesta Latina, dove si potranno mangiare degli ottimi tagli del famosi Black Angus Argentino o una abbondante grigliata mista in compagnia, ma anche la cucina del Brasile da Smell Brasil Churrascheriae Picanhia, un’esperienza di grande valore per chi ancora non conosce le cucine di questa nazione, ma si potranno anche raggiungere i sapori del Messico da Mexican food con burritos e tacos.

Per i più piccoli, ma non solo Choripan, il panino con la salsiccia più amato nel Sud America, ma anche gli Hot Dog, il cibo preferito da milioni di bambini in tutto il mondo. Ma saranno presenti anche la cucina spagnola da El Torito, il gusto di una tradizione che si è mescolata perfettamente con i sapori del continente Latinoamericano.

Si potrà degustare dell’ottima birra, nei birrifici artigianali di eccellenza italiani, europei e internazionali, oltre ad una selezione di buonissimi cocktail & long drinks, del Mojito di qualità da Casa de Cuba, dove sarà possibile sorseggiare i sapori dell’isola più bella del mondo.

Il pubblico verrà intrattenuto dalla travolgente musica di gruppi caraibici, sulle cui note potranno ballare fino a tardi.

Nello stesso posto sarà possibile gustare, prodotti di paesi diversi e posti lontani ed essere avvolti da tanti profumi e sapori.

La nuova edizione è ripartita in grande stile, forte del successo riscosso lo scorso anno. Il pubblico è accorso numeroso e con molto entusiasmo in ogni tappa per gustare le prelibatezze cucinate dai protagonisti di questo festival, gli chef su strada, che hanno difeso con caparbietà e orgoglio i loro Street Food.