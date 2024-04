Milano, torture e violenze nel carcere minorile Beccaria: 21 misure cautelari

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 22 aprile 2024 – Tredici agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio presso il carcere minorile Beccaria, hanno ricevuto stamani un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre per altri otto dipendenti del corpo di polizia è stata disposta la sospensione dall’esercizio di pubblici uffici. I reati a vario titolo contestati dalla Procura sono maltrattamenti, concorso in tortura, e una tentata violenza sessuale nei confronti di un detenuto.

L’indagine, partita da alcune segnalazioni all’autorità giudiziaria anche attraverso il Garante per i detenuti, è stata sviluppata attraverso diversi servizi tecnici di intercettazione e acquisizione di telecamere interne all’istituto, che hanno permesso di raccogliere indizi di reato per diversi episodi di violenze ai danni dei minori ristretti.

I reati a vario titolo contestati dalla Procura della Repubblica e positivamente vagliati dal Gip in relazione alle condotte degli agenti, riscontrate a partire almeno dal 2022 ad oggi e reiterate nel tempo nei confronti di diversi detenuti di età minore, sono aggravati dalla minorata difesa e dall’abuso di potere, dall’abuso di potere del pubblico ufficiale nonché dalla circostanza di aver commesso il fatto in danno di minori, dai motivi abietti e futili, dalla minorata difesa e dall’abuso di potere.