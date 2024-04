Certificazione BRC e IFS: ecco perché è necessario un servizio esterno e certificato di lavaggio degli abiti da lavoro

Milano, 22 aprile 2024 – Le certificazioni BRC e IFS sono standard globali nel settore alimentare, offrendo linee guida precise per la sicurezza e la qualità dei prodotti. Sono rivolte a produttori, distributori e fornitori, garantendo il rispetto degli standard igienico-sanitari. Il lavaggio degli abiti da lavoro per il settore alimentare è un requisito fondamentale per assicurare la massima igiene e un controllo qualità necessario, in modo da prevenire la biocontaminazione all’interno delle aree produttive.

Per questo motivo è importante affidarsi ad un servizio esterno competente e professionale come quello offerto da TL Divisione Tessile, in grado di sanificare gli indumenti da lavoro rispettando le normative igienico-sanitarie.

Cosa sono le certificazioni BRC e IFS?

Le certificazioni BRC (British Retail Consortium) e IFS (International Food Standards) sono standard internazionali di qualità e sicurezza alimentare. Il BRC è uno standard di sicurezza alimentare sviluppato dal British Retail Consortium, mentre l’IFS è uno standard creato dall’International Featured Standards, un’organizzazione internazionale che sviluppa standard di sicurezza di prodotto e qualità riconosciuti a livello globale.

Entrambe le certificazioni si rivolgono alle aziende che operano nel settore alimentare, compresi produttori, distributori e fornitori di servizi nella filiera alimentare. Questi standard offrono linee guida dettagliate e rigorose per garantire la sicurezza degli alimenti, la qualità dei prodotti e il rispetto delle normative igienico-sanitarie.

Il ruolo degli abiti da lavoro nella sicurezza alimentare

Nei contesti legati alla sicurezza alimentare, l’attenzione sugli abiti da lavoro è fondamentale. Questi non sono solo indumenti, ma protezioni contro la contaminazione microbiologica quando si è a stretto contatto con le materie prime alimentari. La minaccia principale è rappresentata dalla contaminazione incrociata, quando i microbi dannosi si trasferiscono dagli abiti alle superfici degli alimenti. Ecco perché il lavaggio degli abiti da lavoro è una pratica molto importante.

Limiti del lavaggio domestico degli abiti da lavoro

Il lavaggio domestico degli abiti da lavoro, sebbene possa sembrare una soluzione conveniente, presenta diversi limiti che possono compromettere la sicurezza e l’igiene. In primo luogo, i normali cicli di lavaggio domestico potrebbero non essere sufficienti per eliminare efficacemente batteri e virus presenti sugli indumenti. Questi agenti patogeni possono resistere a temperature e detergenti non adeguati, mettendo a rischio la salute di chi li indossa e dei consumatori.

Inoltre, il lavaggio domestico aumenta il rischio di contaminazione incrociata con altri capi d’abbigliamento. Durante il processo di lavaggio, le sostanze accumulate sugli abiti da lavoro possono trasferirsi ad altri indumenti nella lavatrice, creando così un ambiente favorevole alla diffusione delle contaminazioni.

Infine, la mancanza di procedure di sanificazione adeguate durante il lavaggio domestico può contribuire all’evoluzione di agenti patogeni sugli indumenti.

Vantaggi di un lavaggio esterno e certificato

Affidarsi a un servizio esterno e certificato di lavaggio degli abiti da lavoro offre una serie di vantaggi significativi, soprattutto in contesti dove la sicurezza e l’igiene sono prioritari:

Sicurezza dell’igiene e sanificazione garantita : questi servizi seguono rigorosi protocolli e utilizzano detergenti e disinfettanti specifici, garantendo la massima pulizia ed eliminando il rischio di contaminazione microbiologica. Inoltre, il personale è qualificato e formato per eseguire le operazioni in modo professionale e conforme agli standard di sicurezza;

: questi servizi seguono rigorosi protocolli e utilizzano detergenti e disinfettanti specifici, garantendo la massima pulizia ed eliminando il rischio di contaminazione microbiologica. Inoltre, il personale è qualificato e formato per eseguire le operazioni in modo professionale e conforme agli standard di sicurezza; Tracciabilità : I servizi offerti da una lavanderia industriale certificata offrono la rintracciabilità dei capi lavati, mediante l’utilizzo del microchip con tecnologia a radiofrequenza, consentendo di monitorare il percorso di ogni indumento e assicurando una gestione efficiente;

: I servizi offerti da una lavanderia industriale certificata offrono la rintracciabilità dei capi lavati, mediante l’utilizzo del microchip con tecnologia a radiofrequenza, consentendo di monitorare il percorso di ogni indumento e assicurando una gestione efficiente; Trasparenza e conformità: la documentazione delle procedure fornisce lo storico di tutte le fasi del processo di lavaggio, garantendo trasparenza e conformità alle normative.

Scegliere un servizio esterno e certificato di lavaggio offre sicurezza, affidabilità e trasparenza, contribuendo a garantire la massima igiene e sicurezza per gli indumenti da lavoro e per chi li indossa.

Scegliere un servizio di lavaggio certificato: i criteri da valutare

Quando si sceglie un servizio di lavaggio certificato, è importante considerare diversi criteri per garantire la massima qualità e sicurezza. Innanzitutto, valutare l’esperienza nel settore alimentare della lavanderia è fondamentale. Un provider con una lunga esperienza nel trattare indumenti destinati al settore alimentare avrà una maggiore comprensione delle esigenze specifiche e dei protocolli di sicurezza necessari.

Inoltre, è essenziale verificare le certificazioni di qualità e sicurezza del servizio. Le certificazioni riconosciute nel settore, come la UNI EN 9001 e la UNI EN 14065, sono necessarie per garantire conformità sulle pratiche adottate durante i processi di lavaggio.

Infine, prendere in considerazione i riferimenti e i feedback dei clienti soddisfatti può fornire una visione chiara delle prestazioni del servizio. Le testimonianze di altri clienti possono aiutare a valutare la reputazione e l’affidabilità della lavanderia industriale, consentendo di prendere una decisione informata e consapevole.

Affidarsi a un servizio di lavaggio industriale certificato è cruciale per garantire la conformità alle certificazioni BRC e IFS nel settore alimentare. Ciò non solo protegge la salute dei lavoratori e dei consumatori, ma migliora anche l’immagine aziendale, dimostrando un impegno per la sicurezza e la qualità. Investire in un servizio certificato per il lavaggio dell’abbigliamento da lavoro è una scelta strategica per la sicurezza alimentare e il successo aziendale.

L. M.