Come scegliere gli ombretti giusti per il tuo incarnato: alcuni consigli utili

Milano, 23 aprile 2024 – Quando ci si prepara per un evento importante, l’attenzione ai dettagli fa la differenza. Tra la scelta degli abiti, dei gioielli e del trucco, uno degli elementi chiave per valorizzare il nostro look è la selezione degli ombretti. Tuttavia, scegliere i colori giusti per esaltare il colore naturale dei nostri occhi e del nostro incarnato può risultare un compito molto impegnativo. Ecco quindi alcuni consigli utili da tenere sempre a mente.

Le diverse tonalità di incarnato

Per scegliere gli ombretti più adatti alla propria pelle, è essenziale considerare diverse variabili e fare attenzione alle diverse tonalità di incarnato secondo armocromia e stagione. Ma come capire quale ombretto valorizza di più?

Il primo passo fondamentale è individuare il sottotono della propria pelle che può essere caldo o freddo. Chi possiede un sottotono caldo deve optare per ombretti con tonalità più morbide, come i marroni e gli aranciati, mentre le persone con un sottotono freddo devono preferire tonalità fredde come i verdi, i blu e i grigi.

Per le carnagioni più chiare, è consigliabile utilizzare ombretti con tonalità fredde, utilizzando ombretti con un colore dal verde al blu fino all’azzurro e al grigio: infatti, i capelli biondi si adattano bene a tonalità leggere e delicate.

Le persone con una carnagione media possono optare per ombretti con tonalità calde e vivaci come il viola, il rosa e il tortora. In questo caso la palette ombretti prediligerà colori brillanti e vivaci; mentre, per chi possiede una carnagione ambrata o scura, è consigliabile scegliere ombretti con tonalità calde come i marroni e gli aranciati, passando dal bronzo fino all’oro.

Come si è detto, nella scelta dell’ombretto più adatto è fondamentale considerare sia il sottotono della pelle che la carnagione: tuttavia, bisogna tenere in considerazione anche la forma e il colore degli occhi, poiché possono influenzare il modo in cui si applicano e si utilizzano gli ombretti.

Come abbinare gli ombretti al colore degli occhi

Per valorizzare al massimo lo sguardo, è cruciale scegliere con cura il colore dell’ombretto. Ma come capire che colore di ombretto è meglio utilizzare? Ecco dei semplici consigli in base al colore degli occhi:

gli occhi azzurri, tipicamente associati a una carnagione chiara, possono essere esaltati con ombretti dai toni metallici come il bronzo, l’oro e il rame, oppure con tonalità pastello come pesca, albicocca e salmone. Volendo per valorizzare l’iride azzurra si può impreziosire il tutto da una riga di eyeliner o di matita nera;

per gli occhi marroni, il trucco è capace di creare un effetto di profondità. Sfumature del blu, del viola e del color petrolio sono capaci di valorizzare questa tonalità di occhi;

, il trucco è capace di creare un effetto di profondità. Sfumature del blu, del viola e del color petrolio sono capaci di valorizzare questa tonalità di occhi; per gli occhi verdi, si consigliano ombretti nei toni del rosso e del prugna, ma anche del fuxia e del pesca.

Inoltre, utilizzare ombretti metallizzati può illuminare completamente gli occhi, aggiungendo riflessi luminosi. Evitare i colori opachi e matte, optando invece per quelli scintillanti.

Consigli per l’applicazione degli ombretti

Per ottenere un’applicazione degli ombretti impeccabile, è essenziale seguire alcuni consigli chiave. Prima di tutto, è importante preparare le palpebre con un primer specifico per ombretti, in modo da garantire una maggiore aderenza e durata del colore. È consigliabile anche utilizzare un pennello di qualità per applicare l’ombretto.

Successivamente, per ottenere un effetto naturale e leggero sul viso, è fondamentale applicare il prodotto in modo omogeneo nella parte centrale dell’occhio, sfumandolo delicatamente con un pennello a setole piatte.

Infine, per aggiungere tridimensionalità allo sguardo attraverso una sfumatura, è consigliabile utilizzare almeno due ombretti di diverse tonalità. Si inizia applicando la tonalità più chiara e si prosegue con quella più scura, partendo sempre dall’angolo interno della palpebra e procedendo verso la piega dell’occhio. L’obiettivo è quello di creare diverse sfumature per un look più sofisticato e elaborato.

I migliori ombretti per ogni incarnato

Come si è detto, per scegliere gli ombretti capaci di esaltare il tuo viso, considera il tuo tipo di incarnato e il colore dei tuoi occhi. Opta per ombretti con una formula a lunga tenuta e pigmentazione intensa, e lasciati ispirare a tonalità capaci di adattarsi al tuo stile e alla tua personalità.

