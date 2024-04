(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2024 – Questa notte, intorno alle ore 2.00, in via Gozzoli, al confine con Cesano Boscone, un 22enne ha perso il controllo del proprio veicolo, forse per l’asfalto reso umido dalla pioggia, uscendo di strada finendo sul marciapiede. Soccorso dal personale sanitario di un’ ambulanza e dalle forze dell’ordine, non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

V. A.