Maltempo. Incidente auto moto a Corsico: centauro in codice giallo; a Trezzano 71enne ferita

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio / Corsico, 22 aprile 2024 – Giornata invernale e caratterizzata dalla pioggia questa di oggi; due gli incidenti avvenuti nel territorio.

Il primo incidente è avvenuto a Trezzano sul Naviglio, intorno alle ore 9.05, in via Crispi Francesco, dove due auto si sono scontrate e una donna di 71 anni, conducente di una delle due vetture, è stata soccorsa da un’ambulanza della Croce Verde Trezzano e, dopo le prime cure, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

Un altro incidente è avvenuto poco prima delle ore 14.00, in via 2 Giugno, all’altezza dell’incrocio con la Vigevanese. Qui, un veicolo e una moto, condotta da un 37enne si sono violentemente scontrate. Il motociclista, sbalzato a terra, è stato soccorso dal personale sanitario di un’ambulanza ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Humanitas di Rozzano.

In entrambi gli incidenti è intervenuta la Polizia Locale che ha fatto tutti i rilievi per accertare la dinamica e responsabilità.

V. A.