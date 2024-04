MILANO. CONSIGLIO COMUNALE: TARI, APPROVATE LE TARIFFE 2024

La delibera votata dal Consiglio comunale introduce una nuova agevolazione destinata agli under 30





(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2024 – Il Consiglio comunale ha approvato oggi una nuova agevolazione sulla tassa sui rifiuti, per studenti, giovani lavoratori e giovani coppie. Il provvedimento, contenuto nella delibera sulle tariffe Tari 2024, riduce del 25% la parte variabile della tassa sui rifiuti per tutti i contribuenti con un’età non superiore ai 30 anni residenti o domiciliati in città.



La misura viene introdotta nell’ambito dei provvedimenti di Bilancio 2024 come segnale di attenzione a chi decide di studiare o avviare un progetto di vita o di lavoro in città. Amplia le agevolazioni sulla Tari previste finora dal Comune di Milano in sostegno di alcune categorie di cittadini, come la riduzione del 25% per i nuclei familiari numerosi (quattro o più componenti), del 15% per gli over 75 e del 10% per le mamme e i papà single, in vigore dal 2019.



Per ottenere la riduzione non occorrerà presentare richiesta all’Amministrazione, che applicherà lo sconto automaticamente ai contribuenti con i requisiti previsti in delibera: l’alloggio deve avere una superficie non superiore ai 100 metri quadri e, se il giovane intestatario vi abita con altre persone, anche i conviventi devono avere un’età non superiore ai 30 anni.



Una ulteriore novità per i contribuenti da quest’anno è rappresentata dalla rateizzazione del tributo in due versamenti semestrali, introdotta su disposizione di Arera, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con l’obiettivo di alleggerire i pagamenti di fine anno. Ai cittadini milanesi saranno inviati due bollettini: il primo fra la fine di maggio e l’inizio di giugno, con la prima rata da versare entro il 10 luglio; il secondo, previsto fra ottobre e novembre, con la seconda rata da saldare a fine anno. Resta la possibilità di versare la tariffa in un’unica soluzione, scelta negli anni scorsi dall’80 per cento dei contribuenti milanesi.