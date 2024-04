PALAZZO MARINO. PUBBLICATA LA TERZA RELAZIONE DEL COMITATO PER LO STUDIO E LA PROMOZIONE DI ATTIVITÀ FINALIZZATE AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI STAMPO MAFIOSO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2024 – È stata pubblicata sul sito del Comune di Milano, al link, sezione ‘Allegati’, la Terza relazione al Sindaco del Comitato per lo studio e la promozione di attività finalizzate al contrasto dei fenomeni di stampo mafioso e della criminalità organizzata, presieduto dal professor Nando Dalla Chiesa.

Il documento riguarda ‘Il rischio di infiltrazioni nel mondo dello sport’.

“Da più di un anno – spiega il professor Dalla Chiesa – il Comitato antimafia del Comune di Milano segue con attenzione e continuità quel che accade all’interno del mondo sportivo dilettantistico e amatoriale milanese, specie dopo l’inchiesta giudiziaria che ha riguardato il Centro sportivo Sant’Ambrogio. Dopo avere inviato già nel gennaio 2023 un rapporto al Sindaco sulla vicenda, il Comitato ha redatto all’inizio di quest’anno un nuovo e più ampio rapporto che viene pubblicato omettendo i riferimenti diretti a persone e fatti che possano essere oggetto di indagini in corso. Ne esce un quadro che sollecita ciascuno a esercitare massima attenzione e impegno in un campo così importante per il mondo giovanile milanese”.

Il Comitato è composto da Ciro Dovizio, David Gentili, Ilaria Meli, Eleonora Montani.

