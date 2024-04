Rho. Sfalcio dell’erba in diversi punti del territorio

Pioggia permettendo proseguono le azioni previste nelle aree verdi

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 aprile 2024 – Pioggia permettendo sono previste in questi giorni operazioni di sfalcio dell’erba a cura delle società e cooperative che hanno in carico il servizio. Ha preso il via il taglio dell’erba a lati di corso Europa dal centro fino alla zona Est della città.

Lunedì 22 aprile sono partiti gli interventi nell’area compresa tra il cimitero di Terrazzano e la frazione di Mazzo.

Un’altra realtà è impegnata nella zona compresa tra le vie Giussano, Labriola, Pertini e Aldo Moro. La prossima settimana toccherà alle zone di Via Magenta e Via Ghisolfa, nelle aree di piccole dimensioni.

L’intervento su via dei Fontanili sarà effettuato il primo maggio: è stato rimandato a causa del notevole traffico dei giorni scorsi legato al Salone del Mobile allestito a Fiera Milano.