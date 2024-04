“TROFEI DI MILANO CORTINA 2026”. 42.300 Studenti per i Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 aprile 2024 – 42.300 Studenti di 73 Scuole della Lombardiaedel Veneto(che si aggiungono ai tre milioni e mezzo che hanno già preso parte all’iniziativa dal 1964 ad oggi) hanno partecipato alla 61ª edizione dei “TROFEI DI MILANO CORTINA 2026 – Educazione, Cultura e Sport per i Giovani”, Progetto formativo (lungo un anno) – parte del Programma “Education Gen26” della Fondazione Milano Cortina 2026 – articolato su coinvolgenti proposte per le Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado.

Con l’obiettivo di sensibilizzare e avvicinare i giovani all’Olimpismo, è la prima volta che l’evento assume il nome delle due città sedi dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026.

Il Presidente del Comitato Organizzatore, Prof. Franco Ascani (Membro della Commissione Cultura del Comitato Internazionale Olimpico), ha sottolineato “l’importanza fondamentale di coinvolgere attivamente le nuove generazioni nella diffusione della cultura sportiva e dei Valori Olimpici”.

Le attività sportive, a cui hanno aderito 10.200 giovani, si concluderanno – l’8, 9 e 10 maggio all’Arena Brera di Milano – con la “Tre giorni di Festa dello sport per i giovani” momento clou del Progetto. Venerdì 10 Maggio (ore 10) il Ministro per lo Sport e i Giovani Dott. Andrea Abodi interverrà alla Cerimonia di accensione del Tripode nell’ambito del Progetto “GenerAZIONE2026” con il gemellaggio delle Scuole della Regione del Veneto.

Tutte le attività formative (ecosostenibili, inclusive) – suddivise in 5 Aree 1) i Tuoi “Giochi”, 2) i Tuoi “Valori”, 3) i Tuoi “Stili di Vita”, 4) il Tuo “Sport in un Video”, 5) le Tue “Gare” – offrono esperienze diverse che vanno dalla sana competizione alla promozione della solidarietà e del rispetto reciproco e hanno registrato una significativa partecipazione per complessivi 23.600 elaborati.

Le proiezioni interattive (“L’Educazione all’Olimpismo attraverso le immagini”) hanno dimostrato che “lo sport nella Scuola c’è” con 347 classi partecipanti. Inoltre, per supportare le scuole, è stata resa disponibile gratuitamente la Piattaforma SPORTMOVIESTV.COM, con 30.152 video.

In palio premi e materiale sportivo per le Scuole, per i partecipanti e per gli Insegnanti.

Grana Padano, prestigioso sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, si è unito all’azione educativa dei “TROFEI DI MILANO CORTINA 2026” per promuovere i valori dell’educazione, della cultura e dello sport per i giovani, oltre all’importanza della sana alimentazione.

I “TROFEI DI MILANO CORTINA 2026” sono organizzati in collaborazione con Fondazione Milano Cortina 2026, con il sostegno tecnico di AICS Milanese, Sportre a.s.d., FICTS Italia, ICS – Istituto per il Credito Sportivo, con il Patronato di Regione Lombardia e il Patrocinio di CONI – Comitato Regionale Lombardia, Comune di Milano, FIDAL Lombardia e FIDAL Milano e la collaborazione di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia.

Ingresso libero all’Arena l’8-9-10 maggio dalle 9.

Redazione