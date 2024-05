‘Dedicato a Bianca’, l’iniziativa solidale di due genitori per Amici della Neonatologia del Niguarda e l’Associazione Cuore di Maglia

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 maggio 2024 -“Siamo i genitori di Bianca una bambina che purtroppo è venuta a mancare dopo soli 45 giorni di vita per un problema cardiaco, la piccola aveva la sindrome del cuore sinistro ipoplasico, ma come la sua ci sono tante altre patologie che sono difficili da affrontare”.

Scrivono così su GoFundMe i genitori di Bianca, di Paderno Dugnano (MI), che vorrebbero sostenere le famiglie che in questo momento si trovano in situazioni complesse e dolorose. Per questo hanno lanciato la raccolta fondi Dedicato a Bianca: “La nostra iniziativa va a sostenere le famiglie e le associazioni che si occupano di questi piccoli angeli prendendosi cura di loro. In particolare, spiegano il papà e la mamma, le associazioni a cui vorremmo fare riferimento al momento sono: la neo associazione Amici della Neonatologia dell’ospedale di Niguarda Milano e l’Associazione Cuore di Maglia.

“Da questa esperienza abbiamo appreso che ci sono tante situazioni e bisogni che sono al di fuori delle cure mediche (fortunatamente coperte dal servizio sanitario nazionale). Ad esempio le cose che potrebbero servire per sostenere questa iniziativa sono: ciucci copertine vestitini o incrementare fondi di altre associazioni che si occupano di tutti questi aspetti” concludono il papà e la mamma di Bianca.

Per chi volesse contribuire la raccolta fondi è raggiungibile al seguente link

https://www.gofundme.com/f/in-ricordo-di-bianca

