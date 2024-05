OLTRE DUE DECENNI DI PASSIONE: BANCA MEDIOLANUM DA 22 ANNI SCALA LE VETTE PIU’ ALTE DEL GIRO D’ITALIA CON LA MAGLIA AZZURRA

(mi-lorenteggio.com) Basiglio, 6 maggio 2024. Anche quest’anno, da 22 anni consecutivi, Banca Mediolanum è sponsor ufficiale del Gran Premio della Montagna. “Siamo orgogliosi di continuare a essere al fianco del Giro d’Italia” afferma con entusiasmo Gianni Rovelli, direttore comunicazione, marketing banca e canali digitali di Banca Mediolanum. “Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma un viaggio epico ricco di emozioni che risveglia passioni e senso comunitario, attraverso sfide di coraggio e determinazione.

Proprio come nel ciclismo, dove il successo dipende non solo dalla forza dell’individuo nello scalare con fatica le maestose montagne ma soprattutto dall’armonia e dalla sinergia del team, anche noi in Banca Mediolanum crediamo fermamente nel lavoro di squadra, nell’impegno condiviso e nella strategia comune”. Rovelli continua: “Ogni edizione del Giro d’Italia, con il suo percorso itinerante, rappresenta un’opportunità unica di incontrare i nostri clienti e tutti gli appassionati coinvolgendoli in numerosi eventi e attività a loro dedicati. È per noi un onore contribuire a questa magnifica celebrazione dello sport, che non solo unisce le persone ma esalta il meglio dello spirito italiano”.

“UN GIRO NEL GIRO” CON I CAMPIONI FRANCESCO MOSER, GIANNI MOTTA, MAURIZIO FONDRIEST, PAOLO BETTINI, ALESSANDRO BALLAN E DALIA MUCCIOLI

Confermata una nuova edizione di “Un giro nel giro”, il circuito di pedalate amatoriali, dedicato ai clienti e appassionati ciclisti, organizzato da Banca Mediolanum. Gli appuntamenti saranno 25, da Torino a Roma, durante i quali pedaleranno in Maglia Azzurra sei leggendari campioni di ciclismo e testimonial di Banca Mediolanum: Alessandro Ballan, Paolo Bettini, Maurizio Fondriest, Francesco Moser, Gianni Motta a cui si è aggiunta lo scorso anno Dalia Muccioli. L’iniziativa darà ai numerosi invitati l’occasione di vivere al fianco dei nomi più importanti del ciclismo italiano (il roster del team di Banca Mediolanum vanta titoli olimpici, campionati del mondo, classiche monumento) l’emozione di mettersi alla prova sul percorso della “corsa più dura del mondo nel Paese più bello del mondo” anticipando la gara di qualche ora.

“VOGLIO ANDARE A SCUOLA” IL PROGETTO DI FONDAZIONE MEDIOLANUM PER AIUTARE 680 MINORI

Banca Mediolanum, inoltre, anche quest’anno rinnova il suo impegno a fianco di Fondazione Mediolanum per aiutare i minori a rischio con il progetto “Voglio andare a scuola” con l’obiettivo, durante il 2024, di prevenire e contrastare la dispersione scolastica minorile insieme a Fondazione L’Albero della Vita ETS, Il Manto – Società Cooperativa Sociale e Centro Italiano Aiuti all’Infanzia ETS.

Il progetto garantirà il diritto all’educazione a 680 minori a rischio di abbandono scolastico offrendo loro la possibilità di apprendere competenze, acquisire capacità e coltivare passioni e talenti. Fondazione Mediolanum raddoppierà i primi 60.000 euro raccolti.

Redazione