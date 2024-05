Villorba Corse supera il battesimo di fuoco in Carrera Cup a Misano

Primo round stagionale per il team veneto che schiera le 911 GT3 Cup targate Centro Porsche Treviso e prime soddisfazioni in zona punti tra qualche brivido e tutti i portacolori in crescita, con Pujatti e Giacon nella classifica Rookie e Chirigut in Michelin Cup. Prossima tappa a Imola

(mi-lorenteggio.com) Treviso,6 maggio 2024. La Scuderia Villorba Corse ha ottenuto le prime soddisfazioni e una progressiva crescita di tutti i suoi piloti nel primo round della Porsche Carrera Cup Italia, che ha inaugurato la stagione lo scorso weekend al Misano World Circuit. Il team veneto si è presentato al via con le tre 911 GT3 Cup schierate in partnership con il Centro Porsche Treviso e, pur fra un esordio stagionale previsto nelle inusuali suggestioni e insidie di una notturna e qualche brivido per alcuni sfortunati contatti in gara, ha centrato i primi punti del 2024, schierando fra l’altro tutti piloti all’esordio di una stagione completa nel monomarca tricolore, fra i più competitivi d’Europa. Due di loro sono i giovanissimi Steven Giacon e Nicholas Pujatiti (inseriti anche nello Scholarship Programme di Porsche Italia), il terzo è il gentleman driver romeno Horia-Traian Chirigut, iscritto in Michelin Cup, la categoria riservata ai non professionisti over 30.

Davvero in crescendo la prova di Pujatti, che addirittura era all’esordio assoluto nell’automobilismo dopo i trascorsi in karting e il più giovane in assoluto fra i 31 protagonisti al via: il driver di Pordenone, non ancora 17enne, dopo una complicata gara 1 sabato sera (classificato 25esimo), in gara 2 ha saputo risalire fino alla 14esima posizione, marcando i suoi primi 2 punti in carriera, iniziata con il piglio giusto. Meno fortunato l’esordio di Giacon: autore di due buone prestazioni sul giro secco in qualifica, il pilota padovano classe 2003 è stato costretto ai box nella notturna gara 1 dopo essere stato tamponato da una vettura che lo seguiva, mentre in gara 2 domenica è incappato in un testacoda, rimontando poi fino a quasi agguantare la zona punti (16esimo). La scuderia ha quindi marcato i primi punti della stagione anche in Michelin Cup, nella quale Chirigut sabato sera ha conquistato il settimo posto in gara 1.

Il team principal di Villorba Corse Raimondo Amadio dichiara: “A Misano abbiamo vissuto un esordio con tante emozioni, qualche brivido eanche un po’ di sfortuna, ma nel complesso positivo e soprattutto in linea con quelle che erano le nostre aspettative. Il percorso è appena iniziato per i nostri piloti. Siamo naturalmente contenti che i primi punti conquistati in assoluto da un rookie come Pujatti siano firmati Villorba Corse, ora nel programma Porsche ci attende il secondo appuntamento a Imola dove mi aspetto che tutta la squadra compia un ulteriore step di crescita”.

Calendario Porsche CCI 2024: 5/5 Misano; 2/6 Imola; 14/7 Mugello; 8/9 Imola; 22/9 Vallelunga; 6/10 Monza

