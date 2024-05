Milano. Intossicazione in piscina in via Procaccini: 5 bambini e 6 adulti in ospedale; 41 coinvolti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 maggio 2024 – Stamane, in via Procaccini 69, all’interno della struttura sportiva Jacarandà, dove erano in corso dei corsi di nuoto, è avvenuta una fuoriuscita di miscela di cloro con esposizione alla sostanza delle persone presenti nell’impianto.

Sul posto sono intervenuti: 1 mezzo di coordinamento maxiemergenze AREU, un’automedica, un’auto infermieristica, 7 ambulanze, i Vigili del Fuoco, le Forze dell’ordine e la Protezione Civile.

Le persone coinvolte e valutate sul posto dal personale di AREU sono state 41 (di cui 28 bambini e 13 adulti)

Pazienti ospedalizzati: Totale 11 (5 bambini + 6 adulti)

Tutti con sintomi respiratori (tosse e irritazione delle vie aeree)

> 5 bambini ospedalizzati in Codice Verde (2 al Buzzii, 2 al Fatebenefratelli e uno 1 alla clinica De Marchi)

> 2 adulti ospedalizzati in Codice Giallo (entrambi all’ospedale Fatebenefratelli)

> 4 adulti sono stati ospedalizzati in Codice Verde

V. A.