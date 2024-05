Incidente mortale frontale a Clusone, morta bimba di 8 anni e 4 feriti

(mi-lorenteggio.com) Clusone, 8 maggio 2024 – Ieri sera, intorno alle 22,40 lungo la provinciale della Valle Seriana ex Sp 671, nel tratto al confine con Rovetta, con l’asfalto reso viscido dalla pioggi, è avvenuto un grave incidente mortale.

Sul posto sono giunte tre ambulanze, due automediche, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e l’elisoccorso.

Inutili i soccorsi per una bimba di 8 anni, Giada Paolella di Castione della Presolana insieme alla famiglia. Ferito il fratellino di 9 anni, trasportato in codice giallo in ospedale. Ferite altre quattro persone, compresa la nonna della bimba, una donna di 60 anni, trasportata in condizioni gravissime in codice rosso con l’elisoccorso all’Ospedale Civili di Brescia.

Gli altri feriti sono stati portati in ambulanza all’Humanitas Gavazzeni e all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

V. A.