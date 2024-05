Annunciati i finalisti della XVIII edizione del Festival delle lettere che il 25 e 26 maggio torna a Milano

Il tema guida della più importante manifestazione italiana dedicata alla scrittura epistolare è Lettera a un bullo.

Le più belle lettere saranno protagoniste presso Casa Schuster in via S. Antonio a Milano, interpretate da attori e ospiti d’eccezione: Cinzia Leone, Stefano Nazzi e Gaia De Laurentiis.

(mi-lorenteggio.com) Milano, 23 maggio 2024. Tema guida della XVIII edizione del Festival delle lettere è LETTERA A UN BULLO. La giuria annuncia i nomi dei finalisti di tutte le categorie.

CATEGORIA LETTERA A UN BULLO

Maria Alessia Bergamini – Seriate, Bergamo

Graziella Nassimbeni – Tolmezzo, Udine

Graziano Alfonso Ferrari – Laveno Mombello, Varese

Riccardo Roveda – Milano

Katia Morales – Stresa

Matteo Scatton – Milano

Marta Abbà – Monza

Silvia Marino – Palermo

Emma Franzini – Agazzano, Piacenza

Susanna Fontana – Udine

Yago Marchesini – Sorgà, Verona

Patrizia Scialoni – Altopascio, Lucca

Pietro Carraro – Padova

Virginia Morlacchi – Busto Arsizio

CATEGORIA A LETTERA A TEMA LIBERO

Fabio Selini – Castelli Calepio, Bergamo

Chiara Ebanista – Bergamo

Paola Moschini – Brescia

Selena Tiziana Saltos Saa – Genova

Natalina Saporito – Rovereto

Roberto Riva – Barzago, Lecco

Davide Camarda – Messina

Monica Bresciano – Mondovì, Cuneo

Vincenzo Cipriani – Castelfiorentino, Firenze

Barbara Guidi – Novara

CATEGORIA UNDER 14

Beatrice Giardino – Verona

Viola Magnone – Milano

Deva Mantese – Marano Vicentino, Vicenza

Alice Di Rocco – Città Sant’Angelo, Pescara

Ines Meglioli – Alife, Caserta

Greta Ruscitti – Francavilla al Mare, Chieti

Dafne Malcagni – Greve in Chianti

Giada Verna – Ortona

Cosimo Bertuccini – Arezzo

Lidia Tosolini – Ponte nelle Alpi, Belluno

Matteo Massaro – Roma

Ikram Nichami – Torino

Francesco Renaioli – Pitigliano, Grosseto

Bianca Ragnini Pitigliano, Grosseto

Lorenzo Trombetta – Roma

Daniele Vacca – Ortona

CATEGORIA LETTERA DAL CASSETTO

Giovanna Sgueglia – Pistoia

Alessia Cellè – Pavia

Lucia Josella Fiorenzo – Bologna

Silvia Marino – Palermo

CATEGORIA LETTERA DAL CARCERE

Nicola F. – CC Trani

Antonio C. – CC Poggioreale

Alessandro P. – CC Lorusso e Cotugno

Daniele C. – CC Palmi Filippo Salsone

Vito Simone R. – CC Palmi Filippo Salsone

Nel fine settimana, dal 25 al 26 maggio,torna a Milano il Festival delle lettere, la prima e più importante manifestazione italiana che celebra la scrittura epistolare attraverso un concorso di scrittura, un intreccio tra i testi delle lettere e le più diverse forme d’arte.

Il tema di quest’edizione è stato l’occasione, per grandi e piccini, di trovare la forza e il coraggio di rivolgersi a chi fa della prepotenza il suo unico credo, per indagarne le ragioni, stimolare una riflessione, illuminare il buono che può trovarsi dentro ognuno e invitare al cambiamento attraverso un confronto.

Come da tradizione i partecipanti hanno potuto scegliere, oltre al tema dell’anno, anche tra le altre categorie in concorso: LETTERA A TEMA LIBERO, LETTERA UNDER 14 e LETTERA DAL CASSETTO. Prevista anche la speciale categoria fuori concorso LETTERA DAL CARCERE che dà voce ai detenuti degli istituti penitenziari italiani, raggiunti grazie alla collaborazione del Ministero di Giustizia.

Il tema quanto mai attuale e la passione ancora viva per la scrittura epistolare hanno fatto sì che anche quest’anno il Festival abbia raccolto svariate centinaia di lettere: tutte uniche, dense di emozioni, riflessioni, sogni, speranze, desiderio di riscatto e voglia di condividere.

PROGRAMMA

Il programma degli eventi conclusivi della XVIII edizione del Festival si articola su due giorni: sabato 25 e domenica 26 maggio.

Sabato sera dalle 21, DEAR MUSIC – Nightfall Piano Concert, un viaggio nelle atmosfere della notte con le musiche di Isabella Turso, il sound design di Ludovico Clemente e la voce di Renato Raimo, che interpreterà alcune lettere selezionate dall’archivio del Festival, scritte da Paola Bellei, Enzo Formizzi, Giulia Gioia e Antonio Marra.

La notte, come la musica e la scrittura, amplifica le emozioni. I pensieri, le idee, i ricordi, le riflessioni scorrono liberi. È una culla di emozioni che racchiude in sé tutte quelle sfumature che il giorno inevitabilmente confonde. Proprio come una lettera, il cui messaggio, denso di riflessioni, emozioni e storie, viene impresso nero su bianco e chiuso in una busta, per sfidare il tempo e lo spazio.

EVENTO GRATUITO CON PRENOTAZIONE TRAMITE IL SITO DEL FESTIVAL: https://festivaldellelettere.it/event/dear-music-nightfall-piano-concert/

Domenica 26 maggio, alle 16, torneranno Le Migliori lettere, in un evento di reading e premiazione delle lettere iscritte al concorso. La formazione vincente che vede Omar Fantini alla conduzione e Sara Calvanelli all’accompagnamento musicale, sarà affiancata da ospiti del mondo del teatro e della televisione ma non solo: oltre a Cinzia Leone e Gaia De Laurentiis, sul palco ci saranno il giornalista Stefano Nazzi, la ex calciatrice Regina Baresi e Daniel Zaccaro, educatore per l’associazione Kayrós con un passato da bullo.

Nel corso dell’evento saranno lette e interpretate le lettere vincitrici del concorso, selezionate dalla giuria di cui fanno parte Fabio Bonacina, Francesca Biasetton e Gino e Lorena Fanelli di Helpis Onlus, associazione attiva nella lotta al bullismo e cyberbullismo, partner di questa edizione della manifestazione.

Al termine, infine, sarà svelato il tema della prossima edizione.

EVENTO GRATUITO CON PRENOTAZIONE TRAMITE IL SITO DEL FESTIVAL: https://festivaldellelettere.it/event/le-migliori-lettere-xviii-edizione/

Redazione