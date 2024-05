EVENTI GRATUITI – Il 27 maggio al via le prenotazioni per il Festival della Lentezza a Parma

Al via le prenotazioni per gli eventi gratuiti del Festival della Lentezza, che si terrà a Parma dal 7 al 9 giugno 2024. Lunedì 27 maggio, sul sito www.lentezza.org – dove è pubblicato il programma completo con oltre 60 eventi – sarà possibile assicurarsi il posto agli incontri, ai concerti e agli spettacoli. La 10° edizione vede tra gli ospiti: Umberto Galimberti, Paolo Fresu, Luca Bizzarri, Daria Bignardi, Vera Gheno, Francesca Mannocchi e tanti altri. Un compleanno importante per la manifestazione che dal 2023 ha trovato il suo fulcro nel centro di Parma e che viene festeggiato con un ricchissimo programma (fatto di incontri, presentazioni di libri, laboratori, spettacoli, concerti, mostre e attività creative ed esperienziali per grandi e piccoli), frutto anche del nuovo gemellaggio con alcune importanti manifestazioni: il Festival della Comunicazione di Camogli diretto da Danco Singer e Rosangela Bonsignorio, Time in Jazz di Berchidda diretto da Paolo Fresu e lo Sponz Fest diretto da Vinicio Capossela. “La nostalgia del futuro” è il “fil rouge” di questa edizione all’insegna di socialità, convivialità e cultura.

Un evento organizzato da: Turbolenta APS, Associazione Comuni Virtuosi, Comune di Parma.

Con il patrocinio di: Università degli Studi di Parma, Provincia di Parma, Comune di Colorno (PR), Comune di Novellara (RE).

Con il patrocinio e contributo di: Regione Emilia-Romagna.

Main Sponsor: Gruppo Chiesi, VELUX Italia.

Sponsor: Conad, Iren, Saltatempo (Gruppo Colser, Aurora Domus).

Partner tecnici: Area Italia, Sonirik, Sonoriscausa, Promnusic, Consorzio Parmigiano Reggiano.

Partner Istituzionali: Confesercenti, Parma io Ci sto.

Partner Festival: Festival della Comunicazione, Time in Jazz, Sponz Fest.

Si ringrazia: Casa della Musica, Viviamo San Francesco, Verdi Off, Associazione Culturale Musicale Rapsody, Colonne 28, Anellodebole, Club dei 27, Associazione Workout Pasubio APS.