VASTO INCENDIO IN VIA DELLA CHIESA ROSSA

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 maggio 2024 – Intorno, al civico 191, oltre a numerosi pneumatici ci sarebbero anche tanti camper che usavano lo spazio come parcheggio.

“Si sta cercando di circoscrivere l’area interessata ma lo scoppio di alcune bombole gpl presenti all’interno di alcune delle roulotte coinvolte, rende difficili le operazioni di spegnimento”.

Oltre ai pompieri, in azione con otto mezzi e il carro schiuma, sono arrivati anche le forze dell’ordine e il personale sanitario. Ma per il momento non si registrerebbero feriti, né intossicati.

V. A.