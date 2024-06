(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 5 giugno 2024 – Questa sera, intorno alle ore 20.20, in via P. Mascagni, nel tratto adiacente all’ingresso del Parco Pertini davanti alla Residenza Ambrosiana, una donna di 59 anni è caduta dalla bicicletta. La ferita, soccorsa da un’ambulanza della Croce Rossa di Buccinasco, è stata trasportata in codice verde all’ospedale San Carlo per lievi contusioni.

V. A.