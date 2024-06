(mi-lorenteggio.com) Corsico, 7 giugno 2024 – Intorno alle ore 9.05, in via Cascina Lavagna, un 46enne è caduto dalla moto, riportando diverse contusioni. Soccorso dal personale sanitario di un’automedica, di un’ambulanza e da quello dell’elisoccorso, il ferito è stato trasportato in codice giallo in elicottero in ospedale a Rozzano.

Stamane, un altro grave incidente è avvenuto lungo la Tangenziale Nord, dove sono morti due giovani.

Redazione