Navigazione Laghi. Celebrazione 120 anni motonave storica Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 07 giugno 2024 – Annunciato in conferenza stampa il rientro in servizio della storica motonave Milano dopo un periodo di stop dovuto agli importanti lavori di refitting.

Si tratta di una imbarcazione storica, costruita come piroscafo a ruote nel cantiere

Odero di Sestri (Ge) tra il 1903 e 1904, nel 1925 viene trasformato in motonave

mantenendo comunque le linee raffinate e gli arredi interni ed i dettagli in stile Belle

époque. Un’eleganza conservata nel tempo a cui i recenti lavori effettuati hanno dato

ancora maggiore risalto.

“Siamo molto orgogliosi degli interventi eseguiti su una nave che proprio nel corrente

anno celebra i 120 anni dalla sua inaugurazione e che ora, adeguatamente

ammodernata con l’ausilio delle nuove tecnologie, può tornare a navigare in completa

sicurezza ed efficienza” ha commentato Pietro Marrapodi Gestore Governativo

dell’Ente “abbiamo restituito al territorio un elemento importante del patrimonio

culturale lariano e ciò che ci rende ancor di più soddisfatti è che la maggior parte degli

interventi sono stati realizzati grazie alla preparazione e l’elevata qualificazione del

nostro personale di cantiere cui vanno i miei personali ringraziamenti per l’impegno e

la professionalità mostrata”.

“Il lavoro di sinergia e condivisione avviato con le Istituzioni e le Amministrazioni locali”

continua Marrapodi “è per noi fondamentale per poter effettuare una programmazione

del servizio che risponda alle effettive esigenze del territorio e contribuisca a favorire la

destagionalizzazione turistica. Navigazione Laghi sta lavorando in tal senso al

potenziamento di flotte e organici, bandendo concorsi utili a reclutare quante più

professionalità possibili per fare in modo di servire con il nostro trasporto tutto il

territorio”.

A chiudere la conferenza, l’intervento del Sen. Alessandro Morelli, Sottosegretario al

Cipess che ha dato una importante notizia ai rappresentanti delle Istituzioni territoriali

lariane circa la presentazione pubblica del Progetto di ripristino dello storico Piroscafo

Patria.

“Lo aveva già annunciato il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti sen. Matteo Salvini”

afferma il Sottosegretario Morelli “e possiamo oggi confermare che la roadmap degli

interventi di riqualificazione del Patria è in linea con le previsioni. Siamo felici di

annunciare che per la metà di luglio verrà organizzato un incontro pubblico su questo

tema per condividere con il territorio il Progetto che l’Ente Governativo ha predisposto

di concerto con la Soprintendenza, con l’obiettivo di far tornare a risplendere e navigare

un patrimonio culturale locale di inestimabile valore”.

“Il 2026 rappresenterà una ricorrenza importantissima per il Lario” ha aggiunto Morelli

“poiché il Piroscafo raggiungerà i suoi 100 anni di storia, il festeggiamento più

adeguato sarebbe quello di effettuare il tragitto della fiaccola delle Olimpiadi Milano

Cortina proprio a bordo del Patria”.

