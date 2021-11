Corsico. Celebrazioni IV Novembre: cittadinanza onoraria al Milite ignoto

Corsico (4 novembre 2021) – Corsico conferisce la cittadinanza onoraria al Milite ignoto, nel

centenario del trasferimento della sua salma dalla basilica di Aquileia e della tumulazione nel

sacello dell’Altare della patria, avvenuta a Roma il 4 novembre 1921.

Il Comune accoglie così l’invito che ANCI Lombardia ha espresso a tutti i Comuni della Regione,

segnalando l’iniziativa commemorativa del “Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor militare”,

“non solo per rendere omaggio alla figura del caduto ma anche per renderlo ‘cittadino’ di tutta

la Nazione”.

Il conferimento si terrà domenica 7 novembre, nel corso della cerimonia di celebrazione del 4

novembre – Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate.

“Le celebrazioni del IV novembre – commenta l’assessore Francesco Di Stefano – hanno nel 2021

un valore particolare. Insieme con l’Associazione Alpini, infatti, abbiamo deciso di dedicare una

targa commemorativa al Milite ignoto. Anche perché quest’anno ricorre il centenario della

tumulazione, al sacello dell’Altare della patria di Roma, della salma del soldato al quale non è

stato possibile attribuire un’identità”.

Il corteo istituzionale partirà alle ore 10 dal municipio di via Roma per arrivare al monumento ai

Caduti, in via Vittorio Emanuele II, dove verrà svelata la targa al Milite ignoto, simbolo di tutti

coloro che, in ogni tempo e in ogni luogo, si sono sacrificati per la patria.

La celebrazione proseguirà ai monumenti degli Alpini, dei Marinai e della Resistenza