COVID-19 – Comunicato Sindaci ASST-RHODENSE: controlli diffusi e serrati sui territori per garantire il rispetto delle regole

(mi-lorenteggio.com) Rho, 6 dicembre 2021. Sono giorni delicati e frizzanti: ci avviciniamo al Natale ma i numeri legati alla pandemia non sono rassicuranti. Tutti ricordiamo le condizioni di complessità con cui abbiamo vissuto il Natale 2020 e nessuno di noi vorrebbe ritrovarsi costretto a misure forzate per contenere la diffusione del virus. Riteniamo importante dare ai nostri territori un segnale di unità.

Come molti sapranno alcune Città hanno adottato ordinanze per l’utilizzo obbligatorio della mascherina in alcune occasioni e in alcune zone in cui si svolgeranno iniziative legate alle imminenti festività. Riteniamo fondamentale chiedere a tutti una profonda consapevolezza e un condiviso senso di rispetto reciproco: l’utilizzo della mascherina, se non sempre obbligatorio, è uno dei modi, insieme al distanziamento, che più possono contenere la diffusione del virus. La popolazione che si è sottoposta alla vaccinazione nel nostro territorio corrisponde al 92% della popolazione eleggibile.



Chiediamo a tutti responsabilità civile. Le forze dell’ordine presenti sui nostri territori, in accordo con la Prefettura di Milano, eseguiranno controlli relativi al rispetto della normativa in corso. Il mancato rispetto delle regole comporterà l’applicazione delle sanzioni previste come definito nel D.L. 26/11/2021 n. 172.

È fondamentale non sottovalutare la situazione pandemica di queste settimane. Certi che ognuno di voi farà la sua parte, continueremo a monitorare la situazione sapendo fin d’ora che il nostro ruolo ci impone di intervenire per la tutela della salute pubblica laddove si rendesse necessario.

L’attenzione e la collaborazione ci permetteranno di vivere un Natale come desiderato e tanto atteso da tutti.



Comune di Arese, Sindaco Michela Palestra

Comune di Assago, Sindaco Lara Carano

Comune di Baranzate, Sindaco Luca Elia

Comune di Bollate, Sindaco Francesco Vassallo

Comune di Buccinasco, Sindaco Rino Pruiti

Comune di Cesano Boscone, Sindaco Simone Negri

Comune di Cesate, Sindaco Roberto Vumbaca

Comune di Cornaredo, Sindaco Yuri Santagostino

Comune di Corsico, Sindaco Stefano Ventura

Comune di Cusago, Sindaco Giovanni Luciano Triulzi

Comune di Garbagnate Mil.se, Sindaco Daniele Barletta

Comune di Lainate, Sindaco Andrea Tagliaferro

Comune di Novate Mil.se, Sindaco Daniela Maldini

Comune di Paderno Dugnano, Sindaco Ezio Casati

Comune di Pero, Sindaco Mariarosa Belotti

Comune di Pogliano Mil.se, Sindaco Carmine Lavanga

Comune di Pregnana Mil.se, Sindaco Angelo Bosani

Comune di Rho, Sindaco Andrea Orlandi

Comune di Senago, Sindaco Magda Beretta

Comune di Settimo Mil.se, Sindaco Sara Santagostino

Comune di Solaro, Sindaco Nilde Moretti

Comune di Trezzano S/N, Sindaco Fabio Bottero

Comune di Vanzago, Sindaco Guido Sangiovanni

