Omicidio a Pessano con Bornago, 22enne accoltellato deceduto in ospedale

(mi-lorenteggio.com) Pessano con Bornago, 30 settembre 2021 – Questa notte, intorno alle ore 23.40, in via della Vigna, un 22enne di Vimercate, D. S. S., è deceduto all’ospedale San Gerardo di Monza, dove era stato ricoverato in codice rosso, per una coltellata, mentre un ragazzo di 16 anni, è rimasto ferito alla testa, durante una rissa tra due bande di giovani.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del comando provinciale di Milano, le due bande erano in contrasto da tempo e negli ultimi giorni, dai social, cercavano uno scontro fisico.

Ora, i militari dell’Arma stanno ricostruendo tutto quanto è avvenuto per risalire anche all’autore della coltellata mortale.