YOUTH4CLIMATE, REGIONE ACCOGLIE I GIOVANI A MILANO PIANTANDO CON LORO 20 ALBERI VICINO AL LAMBRO, SONO I PRIMI DI ALTRI 380

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 settembre 2021 – Si è svolta in via Rizzoli a Milano, alla presenza dell’assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia, la cerimonia di piantumazione di 20 tra ciliegi, tigli, aceri e querce in un’area vicina al fiume Lambro. All’evento erano presenti 20 giovani in rappresentanza di Europa, Asia, America meridionale e settentrionale, Africa, Antartide e Oceania, partecipanti alla ‘Youth4Climate: Driving ambition’.

“Un’iniziativa simbolica – ha affermato l’assessore all’Ambiente e Clima – e un’occasione per Regione Lombardia per dare il benvenuto a tutti i giovani presenti a Milano. Ascoltare le loro proposte e mostrare come, oltre alle parole, la nostra Regione appoggia le azioni concrete per la lotta al cambiamento climatico. Questo bosco compenserà ogni anno 5 tonnellate di anidride carbonica”.

L’evento s’inserisce nel progetto di valorizzazione naturalistica dell’area presso il fiume Lambro. Oltre alla loro piantumazione, altri 380 alberi (uno per ogni delegato alla Youth4Climate) verranno messi a dimora entro la ‘Conferenza delle Nazioni Unite’ sui cambiamenti climatici, che si svolgerà a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre 2021.

Si tratta di piantine forestali di specie arboree (65%) e arbustive (35%). L’intervento prevede anche la realizzazione di un percorso pedonale su fondo naturale.

“È un tassello – ha concluso l’assessore – che consentirà di dare continuità alle aree verdi poste in prossimità del fiume, contribuendo a realizzare la rete ecologica metropolitana e lombarda”.