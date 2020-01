Lacchiarella. Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, gravi

(mi-Lorenteggio.com) Lacchiarella, 26 gennaio 2020 – Dopo le intossicazioni da monossido di ieri a Saronno e Lentate sul Seveso, stanotte, intorno a mezzanotte, Carabinieri, Vigili del Fuoco e sanitari del 118 sono stati impegnati per soccorrere una famiglia di quattro persone, tutte intossicate dal monossido di carbonio. Il fatto è avvenuto in via Ernesto Rossi, quando mamma, papà e i due figli di 10 e 5 anni sono stati colpiti da sintomi quali nausea, vomito, cefalea. Soccorsi sono stati portati in ospedale in codice rosso.

V A.