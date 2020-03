Coronavirus. Imponente posto di blocco di Carabinieri ed Esercito sulla Nuova Vigevanese

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 31 marzo 2020 – Le Forze di polizia proseguono le attività di controllo sul territorio per il contenimento della diffusione del Covid-19 in tutto il territorio nazionale.

Nella giornata di lunedì 30 marzo sono state controllate 222.450 persone e 88.611 esercizi commerciali e attività. Dall’11 al 30 marzo 2020 sono state controllate complessivamente 3.449.291 persone e 1.566.961 esercizi commerciali.

Le persone sanzionate in via amministrativa per i divieti sugli spostamenti sono state ieri 6.348; le persone denunciate per false attestazioni nell’autodichiarazione sono state 94 e quelle denunciate per violazione della quarantena 15.

I titolari di esercizi commerciali sanzionati sono stati 145 e 22 i provvedimenti di chiusura delle attività.

Nel pomeriggio di oggi, un imponente posto di blocco, che ha visto Carabinieri ed Esercito collaborare insieme, è stato posizionato lungo la Nuova Vigevanese tra Cesano Boscone Corsico, in direzione Trezzano sul Naviglio. Numerosi i veicoli controllati.

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Corsico insieme all’Esercito avevano incominciato le attività di controllo del territorio a Rozzano.

Vittorio Aggio

(foto di Cesare Astori)