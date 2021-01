Capodanno. Il bilancio dei feriti a Milano: due uomini colpiti da arma da fuoco in zona San Siro

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 gennaio 2021 – Tanti i botti in ogni quartiere della città, ma, l’episodio più grave è avvenuto in zona San Siro, i due feriti da colpi d’arma da fuoco durante una sparatoria forse legata a un regolamento di conti avvenuta alle ore 00.43 in via Giacinto Gigante, nei quartieri popolari adiacenti a piazza Selinunte, in zona San Siro. I due cittadini albanesi coinvolti hanno 39 anni: uno ha un proiettile in testa, ed è stato ricoverato in codice rosso e in gravi condizioni al Policlinico, e l’altro è stato raggiunto da un colpo alla coscia, ed è stato portato in codice giallo all’ospedale di Niguarda. Sul posto sono giunte due ambulanze e due automediche altre alla Polizia.

Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 54 anni che ha perso due dita, ieri pomeriggio, a San Giuliano Milanese, armeggiando un petardo ed è stato trasportato in codice rosso all’Ospedale Niguarda di Milano

V. A.