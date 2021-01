MILANO. VIA GRIGNA, DUE PUSHER IN MANETTE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2021 – Ieri giovedì 7 gennaio, in via Grigna a Milano, gli agenti delle volanti hanno arrestato un 50enne e un 27enne, cittadini italiani entrambi con precedenti, per il reato di spaccio di stupefacenti in concorso. I poliziotti, dopo aver controllato i due, hanno controllato pure un’automobile parcheggiata nei pressi. Con l’ausilio dei poliziotti dell’Unità Cinofila della #Questura, hanno rinvenuto all’interno dell’utilitaria, risultata di proprietà del 50enne, 9 dosi di #marijuana, 25 di #hashish e 7 involucri di cocaina.

.

In casa del 50enne, poi, sono state rinvenute e sequestrate altre dosi di marijuana, alcuni arbusti della stessa pianta in fase di essiccazione all’interno di una scatola, materiale per il confezionamento e pesatura della droga, 6 telefoni cellulari e 300 euro, provento di spaccio, che il 50enne conservava nei mobili della cucina.

Le perquisizioni personale e domiciliare del 27enne hanno portato gli agenti delle #volanti a rinvenire e sequestrare 55 euro in contanti, circa 2 grammi tra hashish e marijuana e, infine, un telefono cellulare utilizzato per la gestione dello spaccio.

Redazione