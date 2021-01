MILANO. INCIDENTE IN TANGENZIALE OVEST, DUE FERITI E TRAFFICO RALLENTATO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 18 gennaio 2021 – Intorno alle ore 6.30, per un grave incidente tra tre automobili e un mezzo pesante, avvenuto lungo la Tangenziale Ovest, in direzione sud, tra gli svincoli di Corsico/Gaggiano e l’innesto con la A7.

Due i feriti, una donna di 27 anni e un uomo di 49 anni, che sono sono stati trasportati in codice giallo in ospedale, una all’Humanitas, l’altro al San Paolo, da un’ambulanza della Croce Verde Baggio e da una della Croce Verde di Trezzano. Sul posto sono giunti anche i Vigili del Fuoco e la Polstrada, per i rilievi e dirigere il traffico.

Disagi al traffico: lungo la tangenziale ovest si è formata una coda di 12 Km. nella tratta compresa tra Pero/Fiera e Interconnessione A7 dal Km. 3+600 al Km. 15+600 in direzione Sud. Nel tratto adiacente al sinistro, il traffico viaggia sulla sola corsia di marcia.

V. A.