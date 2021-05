CORONAVIRUS. I DATI DEL 12 MAGGIO IN LOMBARDIA. EFFETTUATI 50.658 TAMPONI, I POSITIVI SONO 1.198 (2,3%)

Milano, 12 maggio 2021 – Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-6) e nei reparti (-115). A fronte di 50.658 tamponi effettuati, sono 1.198 i nuovi positivi (2,3%). I guariti/dimessi sono 2.027. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 50.658 (di cui 31.957 molecolari e 18.701 antigenici) totale complessivo: 9.968.164- i nuovi casi positivi: 1.198 (di cui 93 ‘debolmente positivi’)- i guariti/dimessi totale complessivo: 747.841 (+2.027), di cui 3.004 dimessi e 744.837 guariti- in terapia intensiva: 448 (-6)- i ricoverati non in terapia intensiva: 2.441 (-115)- i decessi, totale complessivo: 33.271 (+36) I nuovi casi per provincia: Milano: 362 di cui 141 a Milano città;Bergamo: 82;Brescia: 136;Como: 85;Cremona: 42;Lecco: 33;Lodi: 8;Mantova: 73;Monza e Brianza: 96;Pavia: 63;Sondrio: 25;Varese: 163.