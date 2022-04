Interior design: gli stili che fanno tendenza

Ultimo aggiornamento il 12 Aprile 2022 – 19:41

Milano, 12 aprile 2022 – Dopo il periodo del lockdown forzato nel 2020, il nostro modo di vivere la casa è cambiato radicalmente, le abitudini degli italiani sono diverse rispetto ad un tempo e si sente l’esigenza di rinnovare gli spazi dell’abitare per sentirli più nostri e per amarli di più. L’interior design si è allineato alle nuove esigenze promuovendo idee e soluzioni più vicine ai nuovi bisogni: gli stili d’arredo che fanno tendenza sono orientati alla natura e al minimalismo.

La sensibilità ai cambiamenti climatici è in crescita anche nel nostro Paese e questo induce ad una maggiore attenzione alla scelta di materiali, sempre più sostenibili, e ad una richiesta crescente di impianti ad alta efficienza energetica. Secondo gli ultimi dati, il 67% degli italiani preferisce un’abitazione con uno spazio verde e il 65% predilige una casa che si trovi vicino ad aree naturali.

Aumenta, inoltre, la consapevolezza che il superfluo è nocivo anche in casa e che, per vivere al meglio gli spazi domestici, è fondamentale liberarsi da ciò che non serve, con mobili e complementi d’arredo multifunzionali, elettrodomestici a basso impatto ambientale e finiture minimali. Un servizio dedicato all’interior design e alla ristrutturazione chiavi in mano, come quello offerto da Bassetti a Milano, è in grado di proporre diverse soluzioni che si ispirano al nuovo concetto dell’abitare, avvalendosi della collaborazione di un team di esperti in grado di seguire il cliente in ogni fase della progettazione e della realizzazione. Analizzando i trend del momento, daremo qualche spunto per il restyling degli interni, con qualche consiglio su come combinare diversi stili.

Interior Design: gli stili d’arredamento

Gli stili che fanno tendenza sono quelli che si ispirano alla natura e all’essenzialità.



Minimal: uno stile caratterizzato da colori neutri, per le pareti e i pavimenti, e dall’uso del legno in sfumature tenui, per i mobili e i rivestimenti. L’atmosfera è resa confortevole e rilassante grazie alla presenza di stampe giapponesi e piante verdi che creano un senso di pace e serenità.

Global coastal: il nome ci immerge in un’atmosfera marina che ricorda il piacevole relax delle vacanze, i colori allegri e vivaci delle zone costiere. Il protagonista di questo stile è il bianco, che viene arricchito da elementi d’arredo di colore blu, realizzati con materiali naturali che ricordano il mondo della pesca, come il rattan.

Boho chic: si tratta di una tendenza molto apprezzata negli ultimi anni. Nel 2022 è caratterizzata da colori intensi e carichi di energia, come il rosso e il giallo, le pareti sono più tenui grazie all’uso delle tonalità pastello mentre i pattern sono d’ispirazione etnica.



I materiali e le linee dell’interior design 2022

Le linee più amate del 2022 sono quelle arrotondate, morbide e accoglienti. I materiali sono ecosostenibili con l’obiettivo di ridurre le emissioni ed evitare la produzione di materiale non riciclabile. I più utilizzati sono il legno, i metalli e il vetro. Nell’arredo aumenta l’acquisto di mobili vintage e di oggetti e complementi riciclati. Un altro aspetto molto importante è quello legato alla tecnologia. Nel 2022 le case degli italiani sono diventate più smart: accanto ad oggetti dal gusto retrò, troviamo smart speaker ed elettrodomestici intelligenti che rafforzano l’idea di un’abitazione efficiente e attenta al risparmio energetico.

I colori di tendenza

I colori più utilizzati nell’arredamento d’interni sono il bianco, il grigio, il beige e più in generale tutta la gamma dei colori neutri. Sempre in linea con la tendenza naturalistica, anche il verde, in tutte le sue sfumature, è un colore molto apprezzato. Non mancano dettagli originali in nero, per le zone dedicate allo smartworking e i colori accesi che ravvivano la zona living.

