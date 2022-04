Rho. 25 Aprile 2022 – 77° anniversario della Liberazione: il programma delle iniziative

(mi-lorenteggio.com) Rho, 12 aprile 2022 L’Amministrazione comunale ricorda la liberazione dal fascismo e dall’occupazione nazista e invita tutti i cittadini a celebrare il 77° anniversario del ritorno alla libertà e alla democrazia. Programma 25 Aprile 2022



ore 9.00 Chiesa di San VittoreSanta Messa ore 10.00 Piazza San Vittore

Inaugurazione mostra “L’Italia insorge per la Libertà” curata da ANPI Rho

Partenza del corteo accompagnato dal Corpo Musicale Cittadino Parrocchiale



ore 10.30 Cimitero di Corso Europa

Posa delle corone ai Sacrari dei Caduti ore 11.30 Piazza San Vittore

Discorsi celebrativi Durante il percorso saranno inaugurate le targhe del progetto “Memoria è Libertà” in via Martiri della Libertà, via De Amicis e piazza Visconti.



MostraDalle ore 10.00 alle ore 18.00 del 25 aprile sarà esposta in piazza San Vittore la mostra L’Italia insorge per la Libertà. Per risorgere nella Pace, nella Democrazia e nella Giustizia sociale a cura di ANPI Rho. Gli opuscoli relativi alla mostra saranno distribuiti in piazza da ANPI Rho e saranno a offerta libera. Tutto il ricavato sarà devoluto al Comune a sostegno dei profughi ucraini. In caso di pioggia la mostra sarà allestita sotto i portici di via Madonna.