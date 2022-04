DISABILITÀ, LOCATELLI VISITA A CANTU'(CO) LA COOPERATIVA SOCIALE ‘IL GABBIANO’, PUNTO RIFERIMENTO PER TERRITORIO

Ultimo aggiornamento il 14 Aprile 2022 – 21:48

ASSESSORE ANCHE PRESSO SEDE COOPERATIVA DI CAPIAGO INTIMIANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 14 aprile 2022 – L’assessore regionale alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità, Alessandra Locatelli, ha fatto tappa a Cantù, per visitare la Cooperativa sociale ‘Il Gabbiano’, impegnata da oltre trent’anni nella gestione di servizi socioassistenziali, sociosanitari, sanitari ed educativi per persone di diverse fasce d’età con disabilità fisica, psichica e sensoriale. All’incontro è intervenuto anche Fabrizio Turba, sottosegretario con delega ai rapporti con il Consiglio regionale.

“La Cooperativa è diventata negli anni un punto di riferimento per tante famiglie del territorio. I servizi offerti – ha dichiarato l’assessore – sono diversificati e di alto livello e permettono a moltissime persone in condizioni di fragilità di migliorare la propria qualità di vita. Oltre ai servizi sanitari e sociosanitari, questa bellissima realtà offre anche percorsi di formazione, di accompagnamento e di inserimento nel mondo del lavoro. Questo consente alle persone seguite dalla Cooperativa di sviluppare percorsi di vita indipendenti e di raggiungere una maggiore autonomia”.

“Nella sede di Cantù, oltre al Centro socioeducativo per giovani con disabilità e la Comunità alloggio residenziale – ha spiegato Locatelli – ha sede un ambulatorio di neuropsichiatria infantile per bambini in età evolutiva con difficoltà psicomotorie e di linguaggio; qui è stata installata una piscina a vasca bassa e acqua riscaldata adatta all’accesso delle fasce più deboli”.

“Oggi ho voluto ringraziare tutti coloro che operano con impegno e passione per queste strutture – ha concluso – rinnovando il plauso e il sostegno di Regione Lombardia anche per il futuro”.

L’assessore Locatelli nel corso della giornata ha visitato anche la sede della Cooperativa di Capiago Intimiano, aperta nel 2007 all’interno di una caserma ristrutturata per rispondere ai bisogni di persone con disabilità e di bambini che presentano criticità nel loro processo di crescita.