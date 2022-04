Cesano Boscone. 25 Aprile: il programma delle iniziative

Ultimo aggiornamento il 20 Aprile 2022 – 21:04

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 20 aprile 2022 – Per celebrare il 77° anniversario della Liberazione, sono numerose le iniziative previste a cura di ANPI – sezione Giovanni Bertolini di Cesano Boscone, in collaborazione con Azione Cattolica, il Circolo Donne Sibilla Aleramo e il Circolo ARCI C. Terranova.

Alle ore 10 di lunedì 25 Aprile, l’incontro con le autorità davanti al Municipio di via Pogliani. A seguire, la commemorazione religiosa al cimitero di via Rimembranze, la deposizione della corona d’alloro al Monumento dei Caduti in via Repubblica e il corteo finale verso i Giardini della Costituzione. Accompagnamento del Corpo musicale Pietro Mascagni di Cisliano.

Nel pomeriggio partecipazione alla manifestazione nazionale di Milano.

In occasione del 25 aprile il Circolo Donne Sibilla Aleramo ha organizzato con il Circolo Anpi di Cesano Boscone la proiezione del film “L’AGNESE VA A MORIRE” sabato 23 aprile alle ore 21 in Villa Marazzi 47 – Via Dante 47 – Cesano Boscone. Il tema affrontato, la guerra con tutte le sue conseguenze, è purtroppo di grande attualità.

Il 23, 24, 25 aprile, presso la sede di Azione Cattolica di via Nazario Sauro 8, la mostra su don Mario Ciceri, medaglia d’oro della Resistenza

