Corsico. Vandali in azione nella notte nel centro storico: rovinati i palloncini e gli ornamenti per la Festa della Mamma

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 7 maggio 2022 – Nella giornata di ieri, i Commercianti della via Cavour, in occasione della Festa della Mamma, hanno allestito e decorato la via Cavour per invogliare i cittadini e le cittadine a vivere il centro anche nel weekend e per animare lo shopping nel centro storico. Ma, nella notte, ignoti vandali hanno danneggiato alcuni palloncini affissi facendoli scoppiare.

“A qualcuno interessa tenere Corsico nel degrado, infatti è stata compiuta un opera di vandalismo nella centralissima via Cavour dove i commercianti avevano con i propri soldi, guadagnati con tanto lavoro, allestito tutto il centro cittadino con dei bellissimi Palloni augurali per la festa della Mamma, perno della Famiglia, nella notte ignoti hanno provveduto a danneggiare gli addobbi facendo scoppiare numerosi Palloni decorativi.

Quei Commercianti a cui starò sempre a fianco per fare in modo che la nostra città riemerga dal degrado.

Commercianti ed artigiani che con tanto sacrificio hanno superato e fatto superare anche a noi il difficile periodo covid ricordando che ancora non è del tutto terminato.

Commercianti ed artigiani che da sempre hanno animato la nostra città e che senza di loro sarebbe morta.

Ma ai vandali diciamo che siamo più forti noi.

Ai cittadini diciamo:

Venite in via Cavour domenica mattina per festeggiare la Mamma” sottolinea Antonio Saccinto, Consigliere Comunale di Fratelli d’Italia.

Nel corso della giornata, nel centro storico, sempre in via Cavour è stata inaugurata la ‘prima panchina europea’ della città.

