(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 maggio 2022 – Nuovo volto del pop punk italiano, NASKA annuncia le date estive del suo REBEL SUMMER TOUR, prodotto e distribuito da Vivo Concerti e WAgency (management: Thamsanqa).

Il tour partirà domenica 10 luglio 2022 a Ferrara al Summer Vibez (set con Simone Panetti), proseguirà poi domenica 17 luglio a L’Aquila al Pinewood Festival (set con Simone Panetti), venerdì 29 luglio al Rock in Roma (set con Simone Panetti), giovedì 11 agosto a Maida (CZ) al Color Fest, venerdì 2 settembre a Torino al Pinewood e terminerà venerdì 9 settembre a Genova al Goa Boa Festival (set con Simone Panetti).

Diego Caterbetti, in arte NASKA, inizia il suo percorso su Twitch, in cui offre contenuti legati principalmente al format dei talk show. Approda alla musica nel 2020 col suo primo EP ALO/VE (Sony Music) il cui primo brano estratto Dormi racconta la gelosia e la sfiducia nelle relazioni nei ragazzi di oggi.

Nel primo album Rebel NASKA strizza l’occhio al punk rock dei Sum41, Blink182, Pixies, Nirvana e Green Day, ma non intende chiudersi alle influenze e alle possibilità del pop pur non dimenticando da dove proviene.

I biglietti sono già disponibili su vivoconcerti.com, mentre per la data del Rock in Roma saranno in vendita a partire da lunedì 23 maggio alle ore 14.30.

CALENDARIO DATE:

sabato 28 maggio 2022 – MILANO @ Mi Ami Festival – set con Simone Panetti

domenica 26 giugno 2022 – VICENZA @ Lumen Festival

venerdì 8 luglio 2022 – CREMONA @ Tanta Robba Fest

sabato 9 luglio 2022 – VITERBO @ B Cone Fest

domenica 10 luglio 2022 – FERRARA @ Summer Vibez – set con Simone Panetti

domenica 17 luglio 2022 – L’AQUILA @ Pinewood Festival – set con Simone Panetti

venerdì 22 luglio 2022 – CANNAIOLA (PG) @ Anti Festival

venerdì 29 luglio 2022 – ROMA @ Rock in Roma – set con Simone Panetti

giovedì 4 agosto 2022 – FILAGO (BG) @ Filagosto Festival

giovedì 11 agosto 2022 – MAIDA (CZ) @ Color Fest

martedì 16 agosto 2022 – BUDONI (SS) @ Gate Sardinia – set con Simone Panetti

venerdì 2 settembre 2022 – TORINO @ Pinewood

venerdì 9 settembre 2022 – GENOVA @ Goa Boa Festival – set con Simone Panetti

domenica 11 settembre 2022 – BRESCIA @ Epicentro Festival