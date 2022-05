MILANO. LORENTEGGIO, GHISALANDIA ALLA FESTA DI QUARTIERE DI DOMENICA 29 MAGGIO

Ultimo aggiornamento il 27 Maggio 2022 – 16:07

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 maggio 2022 – Torna Ghisalandia! La città ambulante della Polizia locale per l’educazione stradale dei bambini sarà alla festa di primavera del quartiere Lorenteggio, domenica 29 maggio, nelle vie Lorenteggio e Tolstoj, dalle ore 9 alle 19.



Ghisalandia simula un vero circuito stradale aperto ai piccoli ciclisti. I bambini in sella alla bicicletta messa a disposizione dalla Scuola del Corpo della Polizia locale sperimenteranno l’importanza di rispettare le regole della strada, impareranno il significato dei cartelli stradali e di tutta la segnaletica presente in strada. A tutti i bambini partecipanti i ghisa daranno un patentino simbolico.

