CESANO BOSCONE. TUTTO PRONTO PER LA FESTA DI SAN GIUSTINO E ISCRIZIONI PER L’ORATORIO ESTIVO ‘BATTICUORE’

Ultimo aggiornamento il 30 Maggio 2022 – 23:28

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 30 maggio 2022 – Due gli appuntamenti, prima della Notte Blu, confermata per il 18 giugno.

La FESTA DI SAN GIUSTINO dal 1 al 5 Giugno: il programma:



1 Giugno:

S. Messa delle ore 19.00 nella quale concelebreranno oltre ai nostri sacerdoti anche sacerdoti nativi di San Giustino o che hanno svolto il loro ministero qui da noi. (La Messa delle ore 8.00 è sospesa)

Sabato 4

Nel pomeriggio Tornei di calcio

Domenica 5:

 Ore 11.00: S. Messa con Professione di Fede di preadolescenti e mandato a tutti gli animatori dell’Oratorio Feriale

 Ore 12.30: Pranzo Comunitario – Adulti € 10,00, bambini € 5,00

Iscrizioni entro venerdì 3 presso la segreteria parrocchiale e quella dell’oratorio negli orari di apertura.

INOLTRE SONO APERTE LE ISCRIZIONI PER L’ORATORIO ESTIVO 2022, che si terrà da lunedì 13 giugno a venerdì 8 luglio 2022. “Batticuore – gioia piena alla tua presenza” è lo slogan dell’Oratorio estivo 2022.

INGRESSO:

► dalle 7,45 alle 9,00; (il giorno della piscina e/o della gita è anticipato alle ore 8,30)

Sant’Ireneo: Ingresso da via Gobetti

USCITA:

► ore 17,00 a S. Giovanni Battista

► ore 17,30 a S. Ireneo (dal cortile parrocchiale di via Turati) e S. Giustino

I ragazzi che tornano a casa per il pranzo potranno uscire alle 12.00; il rientro è alle ore 14.00

Tutti i bambini e i ragazzi che vanno dalla 1^ elementare (frequentata) alla 3^ media.

· 1^ E 2^ ELEMENTARE A S. IRENEO (via Gobetti)

· 3^ E 4^ELEMENTARE A S. GIOVANNI B (piazza San Giovanni Battista)

· 5^ ELEM. E MEDIE A S. GIUSTINO (via dei Tigli)

Ci si può iscrivere: NELLE SEGRETERIE DEI TRE ORATORI fino al 1 Giugno 2022

NEI GIORNI DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ dalle ore 17,30 alle ore 18,30

Non sarà possibile iscriversi dopo tale periodo. Tutti coloro che intendono partecipare a questa proposta devono ISCRIVERSI nel

mese di maggio ANCHE CHI per esempio INTENDE FREQUENTARE ANCHE SOLO L’ULTIMA SETTIMANA

DOMENICA 5 GIUGNO IN ORATORIO A SAN GIUSTINO SI TERRA’ L’INCONTRO PER TUTTI I VOLONTARI DELL’ORATORIO ESTIVO (DI TUTTE LE PARROCCHIE CITTADINE)