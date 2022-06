Baggio. Parco delle Cave, giovane non riemerge durante bagno: disperso

Ultimo aggiornamento il 5 Giugno 2022 – 23:41

(mi-lorenteggio.com) Milano, 5 giugno 2022 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.30, due uomini di 27 anni e uno di 30 anni circa, sono stati coinvolti in una tragedia.

Nonostante il divieto di balneazione, uno di loro stava nuotando in un lago artificiale all’interno della Cava Aurora di via Bonaventura Broggini, all’interno del Parco delle Cave, quando ha incominciato ad annaspare nella parte più alta del laghetto. I due amici hanno tentato di raggiungerlo, ma, invano, lo hanno visto andare sott’acqua, senza più riemergere. Il fatto è avvenuto nei pressi della parte centrale del bacino hanno avuto delle difficoltà, due sono riuscite a mettersi in salvo raggiungendo la riva, una è dispersa. Sul posto sono giunte tre ambulanze e due automediche, le forze dell’ordine e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

